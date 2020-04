Berlusconi parie de ne reprendre le calcium qu’après l’été

Des voix s’élèvent contre le retour de l’activité footballistique en Italie. Et le dernier n’est rien de moins que Silvio Berlusconi, ancien propriétaire de Milan et ancien Premier ministre, qui a déclaré que “le football n’est plus une urgence. Mieux vaut parler de Serie A après l’été”

Le toujours controversé »Il Cavaliere“a souligné dans” La Gazzetta dello Sport “que”Je ne pense pas que la réouverture du championnat soit désormais une solution. Jouer à huis clos est très triste et en plus il y a toujours un risque dû au contact physique entre les joueurs. Il serait préférable de parler de la série A dès la fin de l’été. “

Le président de Forza Italia, qui a atteint son apogée avec le puissant champion d’Europe de Milan à la fin des années 80 et au début des années 90, a déclaré que “Je suis un athlète et je ne sous-estimerai jamais la valeur du football, mais maintenant ce n’est pas une urgence. Il y a d’autres problèmes prioritaires et le calcium peut attendre quelques mois. “