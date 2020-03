Berlusconi vend MolMed aux Japonais d’Agc: 37,8% de prime sur le prix de l’année dernière | potins

Première offre publique d’achat pour la propagation du coronavirus en Italie. Silvio Berlusconi vend toutes ses actions de MolMed (soit 23,125% de la société spécialisée dans la biotechnologie médicale, en particulier dans les thérapies génétiques et cellulaires pour le traitement des tumeurs et des maladies rares) aux japonais d’Agc (groupe Mitsubishi), ce qui a mis la contrepartie de 0,518 euros par action dans l’assiette.

Le président de Monza perçoit ainsi une prime de 37,8% par rapport aux valeurs d’il y a un an et valorise la société 240,067 millions d’euros: 110% de plus que lors de la séance de Bourse de lundi dernier (0,24 € par action).

Mais pour lui, ce n’est pas une bonne affaire: Berlusconi avait mis 62 millions d’euros dans les coffres de MolMed et s’apprête maintenant à encaisser 55,5 millions. Bien qu’il y ait toujours une plus-value brute d’environ trente millions pour le bilan de Fininvest par rapport au prix de chargement actuel.

Fin 2019, le chiffre d’affaires total de MolMed s’élève à 36,272 millions, en hausse de 21,4% grâce au développement de l’activité tiers, qui enregistre un chiffre d’affaires de 34,338 millions, en hausse de 41,8% par rapport à l’année précédente. mercredi le stock de Piazza Affari a marqué une augmentation de 80% atteignant 0,46 € par action, mais moins de 51 cents mis dans l’assiette par les Japonais.