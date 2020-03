Bernardo Laureiro, footballeur du Diriangen FC du Nicaragua: “Nous sommes sortis jouer avec une jugulaire”

La Ligue nicaraguayenne Le football est l’un des rares au monde à poursuivre son activité, malgré le coronavirus. Bernardo Laureiro C’est un footballeur uruguayen qui travaille dans le Diriangen FC et a donné son témoignage en dialogue avec . Sports.

Ce samedi, son équipe a battu 2-0 à Deportivo Ocotal avec deux de ses buts et ce mercredi il aura de nouveau de l’action. “Le club nous a donné la possibilité de décider si nous voulions jouer. 85% ont dit oui car si vous ne vous présentez pas pendant deux matchs consécutifs, ils vous infligeront une amende de relégation”, a-t-il déclaré. Laureiro.

“Le jour où les clubs ont voté s’ils voulaient jouer ou non, le nôtre a voté non et c’était le seul. Le vote s’est terminé 9 contre 1 en faveur de la poursuite du jeu malgré le coronavirus”, a-t-il ajouté lors d’un entretien avec le journaliste. Hernán Castillo pour . Sports.

De plus, il a révélé qu’ils avaient essayé de jouer avec des jugulaires à titre préventif. “Nous sommes sortis pour jouer avec des masques, mais je n’ai duré que 10 ou 15 minutes. Nous avons pris des précautions, mais après les buts, nous nous sommes étreints pour célébrer et nous ne nous en sommes pas rendu compte”, a-t-il ajouté.