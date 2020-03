Crédit photo: .

La victoire 1-0 d’Arsenal sur West Ham samedi était leur troisième victoire consécutive en Premier League et leur record invaincu dans l’élite de cette année est resté intact.

Bernd Leno conserve Arsenal dans la chasse à la Ligue des champions

À première vue, il semble que les Gunners aient pu tourner un coin. Ils ont maintenant perdu moins de matches de championnat que Manchester City, Leicester City, Chelsea et Manchester United cette saison et se sont maintenant remis en lice pour une place en Ligue des champions. Ajoutez un quart de finale de la FA Cup contre Sheffield United et il y a encore beaucoup à jouer.

Pourtant, un examen plus approfondi des matches d’Arsenal suggère que, bien que les résultats soient à venir, les performances sont encore loin de l’endroit où le manager Mikel Arteta les souhaite. La victoire contre le West Ham était contre le cours du jeu si quoi que ce soit. Les Hammers ont eu quelques excellentes chances et ont fini avec 14 tirs, dont six cadrés, contre neuf à domicile. Ils auraient vraiment dû repartir avec quelque chose.

Le fait qu’ils ne l’ont pas fait était en grande partie dû au gardien de but d’Arsenal, Bernd Leno, qui a effectué six arrêts dans un affichage imposant. Son étouffement du ballon pour refuser à Sebastian Haller une course propre au but était un travail acharné, tandis que son arrêt d’une main d’une tête de Michael Antonio à bout portant était la sauvegarde du match.

Ce n’était pas non plus unique. Des performances comme celles-ci sont monnaie courante pour Leno cette saison et les statistiques le prouvent. Seul Martin Dubravka de Newcastle a réalisé plus d’arrêts que le 103 de l’Allemand cette saison, 52 d’entre eux pénétrant dans la surface de réparation.

Ses réflexes et sa capacité à arrêter les tirs sont particulièrement cruciaux pour ce côté d’Arsenal, qui souffre toujours de fragilité et d’erreurs au dos. Les Gunners concèdent 14,8 tirs par match – le plus grand nombre de camps dans la moitié supérieure du tableau. Ils se classent également dans la moitié inférieure pour les plaqués par match (16,2). Leno a été l’un des gardiens de but les plus occupés cette saison et se montre à la hauteur.

Le fait qu’Arteta souhaite que Leno participe à davantage de compétitions en dit long sur la forme de l’Allemand. “Je suis vraiment satisfait de ses performances et je suis vraiment satisfait de la personne que je connais, à quel point il est professionnel”, a déclaré l’Espagnol à propos de Leno fin février.

Intégrer à partir de .

«Le club disputait quatre compétitions, l’un des gardiens de but en jouait trois et Bernd en jouait une. Je voulais un peu plus d’équilibre en ce moment et c’est tout. Bernd est actuellement le numéro un. Si Emi (Martinez) le dépasse, il sera numéro un. Celui qui je pense est préférable de jouer, il jouera. Je pense que cette position évolue au fur et à mesure que le reste du jeu évolue et que d’autres positions évoluent également. »

Le tir de Leno a été impressionnant, mais qu’en est-il de sa capacité sur le ballon? Ce n’est un secret pour personne qu’Arteta veut qu’Arsenal continue de jouer à l’arrière et, malgré des problèmes avec un style similaire sous Unai Emery, il y a eu une amélioration de leur jeu de passes. Cela commence avec le Leno.

Parmi les gardiens de but de la ligue cette saison, seul Matt Ryan de Brighton a effectué des passes courtes plus précises que celles de Leno 461. De plus, 28 ans a le deuxième plus petit nombre de balles longues précises (74), soulignant davantage la préférence de construire des attaques de sa propre moitié. Il se classe également parmi les cinq premiers pour le nombre total de touches (1 095) des gardiens de cette campagne.

La présence de Leno dans la surface de réparation s’améliore également. Il occupe le cinquième rang pour le nombre de réclamations élevées (17) en 2019/20, tandis que seul Vicente Guaita de Crystal Palace a fait plus de coups que ses 17. Il n’est pas étonnant que la légende d’Arsenal Ian Wright ait récemment qualifié Leno de «sauveur» du club, et d’anciens Gunners «Le défenseur Martin Keown a également été impressionné.

“Leno a été une grande réussite, en entrant dans Petr Cech, ce sont de grosses bottes à remplir et je pense qu’il l’a fait avec succès”, a déclaré Keown à BT Sport.

Malgré ses excellentes statistiques, la carrière d’Arsenal de Leno n’a pas été sans son lot de difficultés. À la fin de 2019, il avait commis sept erreurs menant directement à un but adverse en Premier League depuis le début de la saison 2018/19 – le plus grand nombre de tous les joueurs.

L’incapacité de Leno à juger le vol d’un centre contre Chelsea, qui a laissé Jorginho pour puiser dans un filet vide était une erreur clé, tandis que sa panique sur le ballon dans sa propre boîte a entraîné un corner pour Olympiakos qui a conduit les Grecs à marquer le but. qui a chassé Arsenal de la Ligue Europa aux Emirats.

Bien qu’il soit toujours sujet à des erreurs, le fait que Leno n’ait pas commis d’erreur menant à un but depuis le début de l’année prouve qu’il apprend d’eux. Le point essentiel, cependant, est qu’il a été l’un des meilleurs interprètes d’Arsenal cette saison et que le club a beaucoup de raisons de le remercier.

Leno est un gardien de but en hausse et il garde les espoirs de son équipe en Ligue des champions.

Photo principale:

Intégrer à partir de .