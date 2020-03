Besiktas a battu Ankaragucu avec Enzo Roco sur le banc »Pressfootball

Vendredi 06 mars 2020

Les «aigles noirs» ont battu Ankaragucu à domicile 2-1 et restent en cinquième position de la ligue turque. La boîte du défenseur national, qui n’avait aucune action, était à cinq unités d’entrer dans les positions de la Ligue Europa. Dans la prochaine date, il entrera en collision devant le Galatasaray.

Besiktas a battu Ankaragucu 2-1 pour la 25e journée de la Super League turque et continue de se battre pour rester en tête du classement pour obtenir un quota de Ligue Europa. Les negras aigles noirs », qui n’avaient que la présence d’Enzo Roco sur le banc, ont réussi à remporter une victoire serrée qui a presque fini par un retour du visiteur.

Dans la première étape, les locaux étaient beaucoup plus hauts et montraient un poids beaucoup plus offensif que le visiteur qui essayait seulement de garder sa clôture propre. Cependant, cette option a été rapidement rejetée car Burak Yilmaz (6 ′) a ouvert le score pour Besiktas qui pensait qu’il allait passer une journée tranquille.

Déjà en complément, l’hôte a continué à chercher un but pour rassurer l’équipe mais il a fallu du temps pour arriver. Peu à peu, l’étranger a commencé à chercher ses options et a laissé des espaces de défense dont, heureusement pour l’équipe de Roco, ont profité.

Le Serbe Adem Ljajic (89 ′) a décrété la seconde et le relief pour la photo d’Istanbul. Malgré cela, à la fin du match, un penalty fixé par Ilhan Parlak (90 + 2 ′) a légèrement mis l’incertitude qui restait en rien.

Avec ce 2-1, l’équipe d’Enzo Roco a atteint 43 points et s’est positionnée à la cinquième place du championnat local. Cette victoire lui permet de continuer à rêver d’atteindre Sivasspor, qui compte 48 unités et est la dernière classée en Ligue Europa.

Dimanche prochain (15/3), les aigles noirs de Negras auront une pierre d’achoppement difficile lorsqu’ils visiteront le Galatasaray dans le classique de la ville d’Istanbul, dans l’une des plus grandes rivalités footballistiques de ce pays.