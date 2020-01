Besiktas a été éliminé de la Coupe de Turquie avec Roco en titre »Pressfootball

Mercredi 22 janvier 2020

L’équipe chilienne n’a pas pu inverser les 2-3 du match aller et a perdu avec l’Erzurumspor pour le même chiffre que la semaine dernière, qui était sur la route en huitièmes de finale du concours national. Le défenseur national a vu l’action au cours des 90 ‘dans la Vodafone Arena.

Besiktas n’a pas pu marquer le score et a été éliminé de la Coupe de Turquie, alors qu’il tombait à domicile contre BB Erzurumspor 3-2, le même chiffre qu’il avait perdu il y a une semaine, et a été éliminé du tournoi national qui comprenait le présence du défenseur chilien Enzo Roco tout au long du match.

Le jeu montait en flèche pour le produit «noir et blanc» que la visite a ouvert le compte à 60 secondes du duel avec tant de Oltan Karakullukçu. Les locaux ont réagi à ce coup et égalisé à 33 ′ avec le but d’Abdoulay Diaby, laissant une illusion pour la seconde moitié.

Déjà en complément, l’équipe de Roco était en avance dans le match avec la conquête de Burak Yilmaz à 64 ′, avec ce qui restait à un but du classement. Mais Erzurumspor l’a égalé 3 minutes plus tard avec l’annotation d’Ibrahim Sissoko.

L’illusion d’inverser le jeu a disparu à 72 ′ lorsque Karakullukçu lui-même a tourné son double dans la Vodafone Arena et a mis la finale 3-2, avec une finale cumulative 6-4 et les a qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe. La Turquie

Ainsi, l’équipe centrale chilienne a été éliminée au début de la compétition et devrait se concentrer sur la Ligue, où elle marche à la septième place à 10 points du leader.