Besiktas, Boateng: “Je vais bien, je voulais vraiment cette équipe”

© photo par Massimiliano Vitez / Image Sport

Kevin-Prince Boateng, joueur qui est allé de la Fiorentina à Besiktas pendant les dernières heures du marché des transferts, a parlé au site officiel du club turc: “J’ai été un peu surpris de ce que j’ai vu après être venu à Beşiktaş. Bien sûr, je savais que Beşiktaş était un grand club, mais tant que vous n’y entrez pas, vous ne pouvez pas voir certaines choses. J’ai vu que le niveau de professionnalisme ici est très élevé “

Le choix de Besiktas?

“J’ai toujours considéré la Turquie et Besiktas comme une priorité et je voulais venir ici. À Berlin, j’avais de nombreux amis turcs, qui soutiennent Besiktas. Et dès que j’ai appris que je viendrais ici, ils m’ont écrit:” Vous rentrez enfin chez vous “. la proposition est venue, je n’y ai pas trop réfléchi et j’ai dit à mon manager: “Nous acceptons cette offre.” “.

La condition physique précaire?

“Il y a de telles rumeurs dans les médias. Mais peu importe, je ne sais pas d’où elles viennent. Je n’ai pas joué lors des deux derniers matchs de la Fiorentina mais la raison est différente. Je donnerai la réponse nécessaire sur le terrain. Je montrerai à tout le monde sur le terrain mon état de santé” ».