Betis vs Barcelona LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 23 Liga Española 2019-2020

Grand match que nous aurons ce dimanche 9 février suite aux émotions du 23ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Betis Cherchez à profiter de leur statut local pour remporter une victoire qui leur permet d’entrer dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils recevront un Barcelone qui vient blessé, mais forcé de se lever sur sa visite au Stade Benito Villamarín.

Comment les équipes arrivent

L’image de Betis Il a eu une campagne irrégulière en se battant au milieu de la table, obligé d’être plus solide à domicile s’il veut aspirer aux compétitions européennes. En 22 jours, ils ont ajouté 7 victoires, 7 nuls et ont été battus 8 fois, donc à domicile, ils doivent gagner.

Les Betics ils viennent d’une cravate douce-amère le jour dernier quand j’ai dû visiter Eibar dans un affrontement où Nabil Fekir Il les a placés au premier rang à seulement 7 minutes, mais ils ont dû se contenter d’une égalité. Andrés Guardado et Diego Lainez Ils n’ont vu aucune action.

De son côté, le Barcelone Il joue un football très pauvre, mais ils restent dans la lutte pour le titre, même s’ils savent qu’ils ne peuvent pas se détendre. Le jour dernier, ils ont souffert pour battre Levante 2-1 pour rester avec 14 victoires, 4 nuls et 4 matchs perdus.

Les Blaugranas ils viennent d’un coup très dur en milieu de semaine dans la Copa del Rey où ils ont visité le Athletic Bilbao s’incline 1-0 et aggraver la crise qu’ils vivent.

Les deux Betis comme lui Barcelone Ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent réaliser la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs buts, il n’y a pas de marge d’erreur; dans le tableau général, nous trouvons la Betics en douzième position avec 28 points, tandis que le Blaugranas sont des subliders avec 46 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 25 août lors de la première manche de la saison dernière au Camp Nou. Dans ce choc, le Blaugranas ils ont remporté une belle victoire 5-2 avec le double de Antoine Griezmann et les buts de Carles Pérez, Jordi Alba et Arturo Vidal.

Heure et canal Betis vs Barcelone

Le jeu entre Betis vs Barcelona il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Barcelona vs Betis LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et à travers la page de La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Betis vs Barcelona LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de grande qualité, mais elles arrivent à des moments difficiles, Blaugranas ils sont de grands favoris en raison de la puissance de leur équipe, mais le Betics Ils vont essayer de profiter de leur localité. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Betis vs Barcelona.

