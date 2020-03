Betis vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 27 Ligue espagnole 2019-2020

Un grand match nous attend ce dimanche 8 mars le 27ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Betis Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de s’éloigner de la descente, mais ils devront recevoir un Real Madrid qui arrive motivé prêt à imposer sa hiérarchie lors de sa visite au Stade Benito Villamarín.

Comment les équipes arrivent

L’image de Betis Il a eu une campagne compliquée qui les fait combattre au bas de la table, plus près de la zone de relégation que des positions européennes. Après 26 jours, ils ajoutent 7 victoires, 9 nuls et ont perdu 10 fois.

Les Betics Ils viennent d’une dure défaite le jour dernier quand je dois visiter Valence en étant battus 2-1.

De son côté, le Real Madrid Il a réalisé un bon tournoi qui les a comme favoris du titre, mais ils savent qu’ils ne peuvent pas se détendre. En 26 dates, ils récoltent 16 victoires, 8 nuls et ont été battus à quelques reprises.

Les Meringues ils viennent d’un grand triomphe le jour dernier quand ils ont joué Le classique vainqueur de Barcelone 2-0 avec annotations de Vinicius et Mariano, en état de choc où Courtois était le héros de la première période.

Les deux Betis comme lui Real Madrid ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les Betics en quatorzième position avec 30 points, tandis que les Merengues sont les leaders avec 56 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 2 novembre lors du premier tour de la campagne au Santiago Bernabéu. Dans cet affrontement, personne n’a été blessé en signant un match nul à zéro.

Heure et canal Betis vs Real Madrid

Le jeu entre Betis vs Real Madrid il sera joué à 21h00, 21h00 heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 14h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 15h00

Bolivie et Venezuela: 16h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 17h00

Diffusion de la fête Real Madrid vs Betis LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne Movistar Partidazo En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sportsen Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne, vous pouvez suivre la couverture minute par minute en direct sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Betis vs Real Madrid LIVE

La table est donc servie pour profiter de ce bon jeu où Betics ils vont essayer de profiter de leur emplacement pour surprendre, mais la réalité est que Meringues Ils sont clairement favoris lorsqu’ils arrivent très motivés, mais ils ne doivent pas tomber dans des excès de confiance. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Betis vs Real Madrid.

Betis vs Real Madrid LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 27 Ligue espagnole 2019-2020