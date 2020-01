Beto Alonso a inculpé Daniele De Rossi: “C’était d’avoir un grand-père”

Daniele De Rossi, champion du monde avec Équipe nationale d’Italie En 2006, il portait le maillot Boca au cours du second semestre 2019. Norberto Alonsoidole de Rivière, en a parlé et a été mortelle avec le joueur qui a annoncé sa retraite et son retour Italie Pour un problème de famille.

“Il était une figure internationale, mais tout dans la vie se passe. Il avait peur d’avoir un arrêt cardiaque parce qu’il a traversé la cour et a fini par se noyer. Il avait un grand-père. Le problème familial était un vers. Il devait lui avoir dit de partir parce qu’elle n’avait pas sa place “, a tiré” Beto “.

Alonso avait déjà été très critique à l’égard de l’embauche De Rossi par le “Xeneize” en août 2019. “De Rossi? Je ne le connais pas. Qui est-ce? Je ne le connais vraiment pas “, avait lancé une ironie Alonso puis.

Pour sa part, il a été interrogé sur le geste de Juan Román Riquelme inviter Ricardo Bochini à Bombonnière pour voir Indépendant de Boca. “Comment ne pas y aller? Je l’inviterais dans une boîte Lunumental de voir un Superclassic et il viendrait sûrement “, a-t-il répondu.

Enfin, il a dit que Rivière est le candidat pour garder le Super ligue. “La seule équipe qui joue bien est Rivière et La bouche ne peut même pas avec 12. Comment mauvais est joué dans le Argentine, il devrait la prendre “, at-il conclu en dialogue avec Fox Sports.