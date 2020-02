Beto da Silva à Alianza Lima: le manager Gustavo Zevallos a confirmé qu’entre lundi et mardi arrive le transfert du joueur pour ses débuts NCZD Décentralisé

Mis à jour le 16/02/2020 à 23:23

Beto da Silva Il a été annoncé il y a quelques jours comme nouveau joueur d’Alianza Lima, après une longue attente. Et bien que le Péruvien s’entraîne avec l’équipe et soit physiquement apte à faire ses débuts, la régularisation de ses documents est un problème en suspens. Qu’est-ce qu’il manque? Le transfert, selon le directeur sportif de l’entité de Victoria, Gustavo Zevallos.

«Le transfert de Beto de Silva il doit arriver demain ou, au plus tard, mardi », a déclaré Zevallos, dans une interview à GOLPERU Extra Time. Une fois ce problème résolu, l’entraîneur Pablo Bengoechea pourra «en tenir compte pour le prochain match», c’est-à-dire devant l’Ayacucho FC, au stade Ciudad de Cumaná, le dimanche 23 février.

D’autre part, Zevallos a également parlé du présent de l’équipe. “Cela ne fait que commencer, cela ne donne pas grand chose à faire une analyse. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, mais il y en a plusieurs qui ont été avec Bengoechea dans la sélection. Un résultat positif était recherché avant Grau Et nous l’avons. Je pense qu’il y a beaucoup de choses à améliorer », a-t-il déclaré.

«Nous ne doutons pas que tout s’améliorera. Plusieurs fois, l’angoisse entre et finalement le triomphe est atteint. Il est important que les fans sentent que l’équipe fait de son mieux », a-t-il ajouté.

De plus, Zevallo était ravi de progresser dans la Copa Libertadores. “Nous avons une dette Copa Libertadores. On voit les joueurs que nous avons dans l’équipe et les adversaires qui nous touchent et nous pensons pourquoi ne pas accéder (à la phase suivante). Nous ne doutons pas qu’avec l’équipe que nous avons, nous réaliserons des choses importantes cette année », a-t-il déclaré.

