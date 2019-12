BFW Roundtable: Alphonso Davies devrait-il continuer d'être le latéral gauche du Bayern?

On ne peut pas dissimuler le fait qu'Alphonso Davies a connu un fantastique début de saison 2019/2020, surtout depuis que Hansi Flick a pris les commandes. Flick a pris la décision de commencer à le jouer à l'arrière gauche, et cela s'est avéré être l'une de ses décisions les plus sages depuis qu'il a pris la direction du club. Cela dit, Flick aura des décisions difficiles à prendre lorsque Niklas Sule, Javi Martinez et Lucas Hernandez reviendront de leurs blessures. Pousse-t-il David Alaba vers l'arrière gauche? Est-ce qu'il garde Davies comme arrière gauche? Pousse-t-il Davies au milieu de terrain, ou peut-être même au banc?

Nous avons décidé qu'il était préférable de rassembler une bonne table ronde BFW pour lancer ce débat.

* Flick devrait-il rester avec Davies comme arrière gauche partant?

Photo de M. Donato / FC Bayern via .

Ineednoname: Oui

Alphonso Davies est un talent spécial à mon avis – son rythme, son physique et son athlétisme global sont probablement les meilleurs de l'équipe par une certaine marge. Entre lui et David Alaba, le Bayern Munich a un mélange unique de vitesse, de puissance et de compétence technique à l'arrière que nous n'avons jamais vu auparavant.

PARLEZ DE PACE:

La raison principale pour laquelle je pense que le Bayern Munich devrait garder Davies comme arrière gauche de départ, c'est parce qu'il donne au club une sorte de carte "sortir de prison" dans les situations difficiles. Les compteurs rapides sont le fléau de cette équipe depuis des années maintenant, et pour une fois, nous avons quelqu'un qui neutralise complètement le danger d'une pause rapide (du côté gauche du terrain au moins).

Le simple rythme de Davies pourrait faire la différence entre gagner et perdre une égalité à l'UCL, il devrait donc clairement garder la position même après le retour de Lucas Hernandez après une blessure. De plus, il a progressé rapidement en termes de son jeu global – nous avons vu de plus en plus de flair offensif ces derniers temps – ce qui est encore une autre raison de poursuivre son développement. Nous pourrions avoir un autre Andrew Robertson sur nos mains, si nous jouons bien nos cartes.

Tom Adams: Indécis … pas besoin de le changer pour l'instant

C'est une énigme pour moi. Davies a été si bon à la capacité qu'il a joué à l'arrière gauche avec les blessures de Lucas Hernandez et Niklas Sule. Jouer David Alaba en tant que défenseur central aux côtés de Javi Martinez, Benjamin Pavard ou Jerome Boateng avec Davies sur la gauche s'est avéré être un système qui a très bien fonctionné pour Hansi Flick depuis qu'il a pris les commandes après le départ de Niko Kovac.

Naturellement, puisque Hernandez reviendra de sa blessure avant Sule, je pense toujours qu'il lui faudra un certain temps pour revenir à la forme physique du match, donc cela dit, garder Davies comme arrière gauche partant aurait du sens pour le moment. . Une fois que Hernandez est de retour en pleine forme, je le vois toujours plus efficace à partir d'une position centrale arrière, mais cela forcerait Alaba, Pavard, Martinez ou Boateng à quitter cette position, bien que l'agent de Boateng HAS ait exprimé son désir de quitter le Bayern pendant la fenêtre de transfert d'hiver.

Photo par Sven Hoppe / alliance photo via .

Compte tenu de tout cela, je pense que Flick devrait simplement rester avec Davies à l'arrière gauche jusqu'à nouvel avis. Une fois que Sule et Hernandez seront de retour et en pleine forme, cependant, je pense que la conversation peut et va changer. Une partie de cela a aussi à voir avec la curiosité dans le sens où, avec son rythme fulgurant, j'aimerais voir à quel point Davies pourrait faire s'il était suppléant en tant que milieu de terrain gauche par opposition à un arrière gauche. Je pense qu'il a montré qu'il a beaucoup à offrir à l'avenir et qu'il peut être efficace dans un rôle d'attaque tout en conservant une responsabilité défensive.

Roi runique: Non

Depuis la 9e journée, Alphonso Davies a joué chaque minute dans toutes les compétitions du Bayern – un exploit remarquable compte tenu du fait qu'il a eu 19 ans début novembre. Bien sûr, l’implosion des blessures de la ligne arrière du Bayern a ouvert la voie à des minutes régulières. Le jeune Canadien a depuis englouti l'occasion qui s'est présentée à lui et a été une révélation dans le Hinründe. En dépit d'être joué hors de sa position naturelle, Davies a bien fait de s'adapter au rôle d'arrière gauche.

Sa force, son rythme, son habileté individuelle ainsi que son habileté sur le ballon ont brillé dans ses performances, laissant les fans clairement impressionnés. Bien qu'il se soit avéré être le meilleur transfert de cette année, il est encore loin d'être sans faille. Son positionnement défensif a besoin de travail et il a perdu le ballon à plusieurs reprises, dont certaines ont conduit à des buts. La vigilance constante nécessaire pour absorber la presse et l'expérience finira par lui arriver alors qu'il aura plus de matchs à son actif. Le Canadien est toujours en chantier, c'est pourquoi je pense qu'Alaba et Hernandez devraient commencer avant Davies au Left Back, surtout dans les grands matchs.

Photo de TF-Images / .

Fergus Tong: Oui

À mon avis, Davies mérite de rester comme arrière gauche de départ pour le Bayern. Ce qu'il a fait pendant le peu de temps qu'il a commencé est absolument extraordinaire. Le jeune de dix-neuf ans a été jeté dans le cul et non seulement il a flotté, il l'a fait avec un style, une conviction et une classe extraordinaires.

Le rythme et la physionomie de Davies éclipsent même ceux d'Alaba à l'arrière. Cela permet à l'équipe de jouer une ligne plus élevée – une composante cruciale de Flicki Flaka car elle permet un pressage plus féroce. De plus, ce rythme couvre le manque de rythme des autres défenseurs et aide le Bayern à faire face aux contre-attaques. De plus, l'attaque de Davies est un élément central du Bayern actuel de Flick. Les maraudages du Canadien depuis l’arrière créent souvent des surcharges et donnent au Bayern la possibilité de faire des croix dans la surface. En bref, la menace offensive actuelle de Davies est bien plus grande que celle d'Alaba des dernières saisons.

Une autre grande raison pour laquelle Davies doit rester à LB est les performances d'Alaba au CB. L'Autrichien a excellé dans son nouveau rôle et l'équipe manque ses capacités de passes directes et longues lorsqu'il n'est pas au cœur de la défense. Même si Hernandez est apte à jouer, je pense que la meilleure défense du Bayern comprend Alaba au CB car sa passe, son rythme et sa lecture du match sont cruciaux, non seulement pour la défense mais aussi pour l'offensive.

Photo de TF-Images / .

Eh bien, nous avons notre mot à dire. Dites-nous ce que VOUS en pensez dans la section commentaires! Mia San Mia