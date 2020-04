Biabiany à CM: «Lié à l’Inter, de Boer le pire. Milan? Pas de regrets. Sur Balotelli et Carnesecchi … »| .

Une carrière à cent par heure, avec un arrêt au stand soudain mais nécessaire. Des premiers succès dans le secteur jeunesse de l’Inter à Trapani, en passant par le problème cardiaque qui a fait exploser le transfert à Milan en septembre 2014 et lui a fait penser: “Il est temps de s’arrêter”: Jonathan Biabiany a avoué longuement discuter sur le profil Instagram de Calciomercato.com.

Comment se passe la quarantaine?

Je suis en Espagne avec ma famille. Dieu merci, nous allons bien, c’est la chose la plus importante, nous attendons de comprendre ce qui va se passer. J’ai parlé avec Trapani, pour le moment je ne rentre pas en Italie, car il n’y a pas de vols et surtout nous ne savons pas quand nous reprendrons l’entraînement. Initialement, c’était censé être le 4 mai, mais le retour au terrain a été reporté.

En France, aux Pays-Bas et en Belgique, ils ont décidé de mettre fin à la saison, en Italie, en Allemagne et en Angleterre ils veulent recommencer: quelle idée s’est fait?

Le plus important est la santé, le premier match à gagner est celui contre le coronavirus. Je suis sur le point de partir, mais seulement lorsque les conditions sont réunies. Je veux jouer, le terrain me manque, mais il est impensable de ne pas le faire en toute sécurité. C’est pourquoi je m’entraîne et j’attends de comprendre ce qu’ils vont décider.

Pourquoi avez-vous choisi Trapani?

J’étais libre, je m’entraînais seule, je pouvais attendre janvier mais Trapani me cherchait et me voulait fortement, donc en novembre je me suis inscrite à la fin de la saison. L’équipe sur le marché d’hiver a été renouvelée et renforcée, un coach est arrivé qui connaît la catégorie (Beavers ed), je crois que le salut est possible. J’en suis convaincu.

Un de ses compagnons, Carnesecchi, est l’un des gardiens de but les plus intéressants du paysage bleu.

Je dois dire que cela m’a beaucoup impressionné. Il a des personnalités incroyables et des moyens techniques. Il a tout pour devenir le gardien de but d’une grande équipe, il ne lui reste plus qu’à travailler et à garder la tête sur ses épaules.

En parlant de tête, son ancien partenaire Mario Balotelli pourrait-il faire plus dans sa carrière?

Je connais Mario depuis l’Inter, c’est un garçon extraordinaire, une bonne personne et un grand footballeur. On parle beaucoup de ce qu’il a fait et fait hors du terrain, mais il ne faut pas oublier qu’il fait encore une carrière importante. S’il peut retourner à la tournée de Mancini en Italie? Je pense que oui, Mario sait ce qu’il doit faire pour porter la chemise bleue.

Il a appelé Inter une maman, pas une belle-mère.

J’y suis allé trois fois dans ma carrière, l’Inter m’a amené en Italie, je serai toujours lié à l’Inter. Le but de la finale de la Coupe du monde des clubs (en décembre 2010 avec Mazembe, ndlr) a été le meilleur moment de ma carrière. J’ai beaucoup gagné dans le secteur jeunesse, j’avais des compagnons extraordinaires, je pense à Zanetti, un leader. A Milan, j’ai beaucoup d’amis. Je ne peux que bien parler d’Inter.

Pourtant, il était sur le point de porter la chemise de Milan.

Je me souviens bien de cette journée, le 31 août 2014. La veille, j’avais régulièrement joué à un jeu, le lendemain je suis allé à Milan pour soutenir les visites avec Milan. L’accord avait été conclu, j’avais pris les photos avec chemise et écharpe, puis la douche froide est arrivée: arythmie cardiaque. Le monde est tombé sur moi. Je craignais pour ma carrière, je pensais que je devais arrêter. Puis les médecins m’ont rassuré, ça a pris du temps mais je suis revenu.

Regrettez-vous de ne pas avoir porté la chemise AC Milan?

Je n’ai aucun regret dans ma carrière, je crois en Dieu, si je n’allais pas à Milan c’était bien.

Ne regrettez-vous même pas le transfert au Sparta Prague?

Pas même ça. C’était étrange, ils me cherchaient, ils me voulaient fortement, ils m’appelaient tous les jours. J’ai dit oui, je me suis envolé pour Prague et les problèmes avec les fans ont commencé immédiatement. Ils m’ont mis sur la touche, sans explication (le club tchèque a été poursuivi pour mobbing ed.). C’était fini à la fin de la saison, mais c’était une expérience.

Dans le passé, il a eu l’occasion de quitter l’Italie pour la Chine.

Il y avait une offre intéressante dans l’assiette (Guangzhou Evergrande ed.). Le club chinois avait déjà un accord avec Parme mais après avoir parlé avec ma famille, j’ai choisi de ne pas bouger. L’argent n’est pas tout dans la vie.

Il y a quelques années, ses propos contre De Boer ont fait la une des journaux.

Sur De Boer, je n’ai répondu qu’à la question d’un journaliste, on m’a demandé si pour moi le Néerlandais pouvait être considéré comme le pire entraîneur de l’histoire de l’Inter et j’ai répondu oui. Je pense que oui. Il a mis tant de gens contre lui, c’est indéniable. Les relations sont fondamentales.

Avez-vous également eu des problèmes avec Leonardo?

Pas de problème avec lui, mais j’étais stupide quand il m’a cédé à la Sampdoria. Avant son arrivée, l’entreprise avait confirmé ma confiance, avec l’arrivée de Leonardo les choses ont changé.

Que ferez-vous à l’avenir?

Maintenant je pense au salut avec Trapani, c’est la priorité. Je me suis inscrit jusqu’à la fin de la saison, alors on verra. Je veux toujours vraiment jouer.