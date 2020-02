“Biancavilla? Heureux avec mes garçons, super performance”

BIANCAVILLA (CT). Succès rond pour le Nola Calcio cet après-midi sur le terrain de Biancavilla, à la fin de la course le technicien des brunians, Gianluca Esposito, a analysé les performances de ses garçons: «Une victoire fondamentale qui renforce encore la bonté de ce groupe de joueurs. Quiconque est mis en cause prouve sa valeur et j’en suis ravi. Je félicite vraiment mes garçons pour une super performance au domicile d’une équipe qui a construit son classement dans les murs amicaux avec 7 victoires, 4 nuls et une défaite (1-2 avec Palerme), avec seulement 7 buts encaissés avant aujourd’hui. ”

Auteur:

Zone de communication Nola Calcio