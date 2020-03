Biélorussie: le pays où le football continue car «un tracteur peut tout guérir»

Les joueurs des équipes du FC Minsk et du FC Dinamo-Minsk se disputent le ballon lors du match de football du Championnat de Biélorussie à Minsk, le 28 mars 2020. – La Biélorussie continue son championnat malgré que toutes les ligues d’Europe l’ont annulé pour freiner la propagation du COVID-19 , le coronavirus nouveau. (Photo de Sergei GAPON / .) (Photo de SERGEI GAPON / . via .)

Retournez quelques semaines en arrière à l’époque où le football était en plein essor, les pubs et les écoles étaient ouverts et la vie était assez normale. Il aurait été difficile d’imaginer un monde où le football biélorusse est soudainement catapulté sous les projecteurs continentaux. Mais en raison de la dévastation et des perturbations causées par le coronavirus, tous les pays d’Europe ont suspendu le jeu professionnel. Tous les pays sauf le Bélarus.

Maintenant, à moins que vous ne vouliez lire sur le football au Nicaragua, au Burundi, au Turkménistan ou au Myanmar (les seuls autres pays qui n’ont pas suspendu le football), la Premier League biélorusse est le seul endroit où nous aurons un petit coup de pouce pour le football. les prochaines semaines. Leur attitude est de continuer comme d’habitude. Une approche de laisser-faire, qui a suscité une certaine controverse.

Le football continue au Bélarus

Pourquoi le football biélorusse n’a-t-il pas été suspendu?

Parce que leur président Alexander Lukashenko ne semble pas avoir peur du virus mortel. Loukachenko, souvent désigné comme «le dernier dictateur d’Europe», a déclaré la semaine dernière:

«(Le coronavirus) n’est qu’une autre psychose, qui profitera à certaines personnes et nuira à d’autres. Le monde civilisé devient fou. Il est absolument stupide de fermer les frontières des États. La panique peut nous faire plus de mal que le virus lui-même. »

En outre, il a déclaré qu’au lieu de paniquer, les gens devraient prendre 40 à 50 grammes de vodka par jour, aller à un banya (un sauna russe) deux à trois fois par semaine et continuer à travailler dans une ferme, comme «un travail difficile et un tracteur peut guérir quoi que ce soit. “

Au moment d’écrire ces lignes, la nation d’Europe orientale a 94 cas confirmés de COVID 19. Il n’est pas prévu d’arrêter la saison de si tôt.

Les outsiders dominent le début de la saison

Bien que l’idée de continuer à jouer au football puisse être critiquée, il est difficile de douter que les premiers matchs aient déjà suscité une certaine excitation.

BATE Borisov est l’un des rares noms largement reconnaissables de la division. Ils sont la seule équipe biélorusse à avoir atteint les phases de groupes de la Ligue des champions, un exploit qu’ils ont réalisé cinq fois depuis 2008. Cependant, les finalistes de la saison dernière ont perdu leurs deux premiers matches. Hier, ils ont été battus 2-1 par Slavia Mozyr, huitième des 16 équipes la saison dernière.

Le jour de l’ouverture, BATE a subi une défaite choc face à Energetik-BGU Minsk, une équipe qui n’a passé que cinq saisons dans le peloton de tête de son histoire. La saison dernière, ils ont évité la relégation de seulement quatre points. Energetik a enchaîné avec une victoire 1-0 contre Rukh Brest.

Les Champions Dynamo Brest ont pris un bon départ – en remportant un et en tirant un jusqu’à présent. Et nous avons déjà eu un bouleversement dans un derby passionnant, joué par le FC Minsk et le Dynamo Minsk. Le Dynamo, quatrième équipe de la saison dernière, s’est retrouvé 3-0 à la mi-temps face à ses voisins, qui ont terminé cinq places et 14 points derrière eux en 2019.

Ils ont également été réduits à dix hommes en début de seconde période. Malgré cela, l’équipe à l’extérieur a quand même réussi à reculer de deux buts – établissant une arrivée en tribune. Cependant, les hôtes ont conservé trois points bien mérités.

Les deux premiers d’un tableau embryonnaire se réuniront dimanche prochain lorsque Energetik accueillera le FC Minsk. BATE espère retrouver le chemin de la victoire en affrontant Rukh Brest nouvellement promu samedi.

Alexander Hleb: «Personne ne s’en soucie» au Bélarus

L’ancien homme d’Arsenal, Alexander Hleb, largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Biélorussie, a déclaré au Sun que «personne ne semble s’en soucier»

“C’est incroyable. Peut-être que dans une semaine ou deux semaines, nous nous arrêterons ici. Peut-être que notre président attend simplement de voir ce qui se passe avec le virus.

«Tout le monde ici sait ce qui est arrivé à l’Italie et à l’Espagne. Ça n’a pas l’air bien.

“Mais dans notre pays, les gens de l’administration présidentielle pensent que ce n’est pas aussi extrême que le dit la nouvelle. Beaucoup de jeunes et d’étudiants ici pensent comme ça. Je reste à la maison avec ma famille. Mais quand je sors, les rues et les restaurants sont toujours occupés. »

C’est un pays qui n’est jamais à l’honneur du football. Ils sont classés 32e sur 56 associations membres de l’UEFA et leur équipe nationale ne s’est jamais qualifiée pour un tournoi majeur. Les sociétés de télévision en Russie et en Ukraine ont acquis les droits de diffusion de la Premier League biélorusse jusqu’à la fin de la saison. C’est la première fois qu’une chaîne en dehors du pays diffuse du football au Bélarus.

Hleb, 38 ans, qui a remporté 80 sélections pour son pays, a reconnu que le fait d’être sous les projecteurs et de continuer à regarder le football contribuait à garder les indigènes heureux.

«Le monde entier regarde maintenant la ligue biélorusse. Tout le monde devrait aller à leur télévision et nous voir.

«Lorsque la LNH a fermé la saison, beaucoup de joueurs de hockey sur glace sont allés jouer en Russie. Peut-être que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient venir dans la ligue biélorusse pour continuer. »

Photo principale

Intégrer à partir de .