Bielsa au premier ministre? Le manager de Leeds a demandé de mettre fin à la saison »Soccer Press

Lundi 16 mars 2020

Angus Kinnear, directeur général de Leeds United dirigé par Marcelo Bielsa, a évoqué la situation que connaît le roi des sports au Royaume-Uni en raison du virus COVID-19 et a assuré qu’il était essentiel de mettre fin aux ligues pour maintenir “l’intégrité de la pyramide”. du football anglais. ”

La possibilité de mettre fin à des ligues au Royaume-Uni a été largement débattue dans le pays où le football est né. Cette fois, c’est le directeur général de l’équipe dirigée par Marcelo Bielsa, Angus Kinnear, qui a demandé de terminer la saison et de faire ce qu’il fallait. Si cela se produit et n’invalide pas ce qui s’est passé, Leeds United et le ‘Loco’ obtiendront une promotion en Premier League.

«Je pense que pour l’intégrité de la pyramide du football et la sécurité financière des clubs, pouvoir terminer la ligue est la bonne chose à faire. On a déjà vu comment la ligue espagnole et la Serie A italienne ont déclaré vouloir que les compétitions soient terminées et la Coupe d’Europe suspendue pour cela. Je pense que c’est la bonne décision “, a déclaré le manager en dialogue avec Sky Sports.

Il a abaissé la même ligne, a ajouté qu ‘«il est vital que la saison soit terminée. Je pense que la famille du football pense de plus en plus que c’est la bonne chose “, a déclaré Kinnear, faisant référence aux différentes demandes formulées par des équipes de premier plan telles que West Ham et Crystal Palace.

Il convient de rappeler que ce jeudi 19 mars, les autorités en charge du football anglais auront une réunion clé pour définir l’avenir des championnats, où il a déjà été spéculé pour terminer la première division avec 22 équipes et sans diminutions, une situation où Leeds de Bielsa serait le bénéficiaire, puisqu’il est l’actuel leader du Championnat.