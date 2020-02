Bielsa conteste la revendication de Scott Parker sur Leeds; insiste sur le fait que les joueurs ne sont pas des robots

Date de publication: Mardi 25 février 2020 2:22

Marcelo Bielsa a contesté une affirmation du manager de Fulham, Scott Parker, selon laquelle les joueurs de Leeds font des «mouvements scriptés» et jouent sans la liberté qu’ils auraient dans d’autres clubs.

United a cinq points d’avance sur les Cottagers classés troisièmes avant la ronde de matchs en milieu de semaine du championnat, mais, malgré le fait qu’ils ont surmonté leurs oscillations au début de 2020 au cours des trois derniers matchs, il y a une école de pensée selon laquelle Leeds devrait avoir un plus grand avantage sur le chassant le pack.

Une accusation a été tirée sur Leeds est leur incapacité à convertir les nombreuses chances qui se présentent à eux, mais, malgré le style de Bielsa très visiblement imposé à son côté de Leeds, il insiste sur le fait que ses joueurs ne sont pas des «robots» et sont autorisés à jouer avec la liberté et les moments de brillance vus par Pablo Hernandez le week-end, gagnez Reading.

“Je pense que les joueurs sont des machines, c’est peut-être pour les sous-estimer, ce n’est pas pratique de penser comme ça”, Bielsa dit quand on lui a parlé de la réclamation de Parker.

“Lorsque vous dirigez un groupe de joueurs, c’est principalement lié à l’aspect humain. Et personne ne traite les joueurs comme des machines. De mon point de vue, vous pouvez développer le leadership à long terme.

«Dans l’entreprise, ils interprètent peut-être les gens comme des machines, mais ce sont des activités mécaniques qui admettent ce type de traitement de la part des gens. Je ne suis pas d’accord avec ça. Mais je ne peux pas donner mon avis sur des activités que je ne connais pas.

«Mais ce que je crois dans le football, le leadership est l’une des activités humaines les plus importantes. Pour résumer une idée plusieurs fois, quelqu’un pourrait décrire une équipe comme une machine, décrivant les joueurs comme des robots, qu’une équipe fonctionne très bien, car collectivement, elle est bien huilée. »

Les commentaires de Parker étaient censés être un compliment étant donné le style de passe agréable de Leeds et Bielsa, qui a également évalué les perspectives de Kalvin Phillips et Kiko Casilla face à Middlesbrough mercredi, a poursuivi: «Je suis reconnaissant pour ce que ces managers ont dit mais il est important de penser que le joueur est heureux en lui de pouvoir montrer ses compétences. Le football est une activité créative et ce n’est pas régulier parce que les êtres humains ne sont pas réguliers dans leurs comportements. Mais certaines personnes parlent en général de décrire un joueur comme une machine. »

Pendant ce temps, l’ancien favori Gary McAllister est devenu le dernier ancien joueur à ronronner sur les performances de Leeds sous Bielsa, mais a expliqué pourquoi les pressions sur eux pour obtenir une promotion sont plus importantes que celles de leurs rivaux.