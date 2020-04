“Bielsa est l’un de ces révolutionnaires qui en cherche toujours plus”, la définition particulière de Juan Pablo Sorín

Marcelo Bielsa Il est l’un de ces grands noms du football qui suscite à la fois des éloges et des critiques pour ses façons de voir le football. Le Rosario de 64 ans avec une longue carrière d’entraîneur s’est donné le luxe d’être l’entraîneur de l’équipe nationale d’Argentine et du Chili, ainsi que d’avoir travaillé dans les ligues argentine, mexicaine, espagnole, française et anglaise.

Et l’un de ses grands fans semble être l’ancien footballeur Juan Pablo Sorín, qui a parlé hier de sa relation avec l’entraîneur et de ce qu’il a appris à ses côtés. “Je n’avais jamais traversé un circuit défensif qui me fait peaufiner chaque geste: avance, duel aérien, rejet … Plus tard, il m’a fait mécaniser des mouvements qui sont naturels, mais quand on y travaille on s’habitue à couvrir ses coéquipiers, à prendre le volant au défenseur ou au libéro externe. Plus tard, à travers une vidéo ou un dialogue, il m’a laissé beaucoup de choses “, a expliqué l’ancien joueur de River.

Sorín est allé plus loin et a affirmé sans détours que “J’apprécie d’avoir un entraîneur comme lui car c’est un de ces révolutionnaires qui cherche toujours plus, veut toujours apprendre et transmettre quelque chose de plus au joueur”

Il convient de rappeler que l’ancien joueur était sous les ordres de Bielsa pendant son cycle entre 1998 et 2004. Avec lui, il a joué à la fois la Copa América et la Coupe du monde rappelée en Corée du Sud et le drapeau du Japon 2002 dans lequel l’équipe nationale a été éliminée au premier tour. .

Concernant ce tournoi dont le public se souvient avec une douleur particulière, Sorín a expliqué que “les gens ne veulent plus entendre pourquoi nous n’avons pas atteint les buts et n’avons pas franchi la phase. Les entraînements étaient comme toujours exigeants. Nous étions peu nombreux à venir d’Amérique du Sud et nous étions physiquement bien. ” Et ajouté en dialogue avec High Pressure: “Ceux qui sont venus d’Europe avec de longues saisons sont devenus assez fatigués. Nous y avons mis le meilleur, nous avons tout essayé et peut-être avons-nous touché notre pic de football un an plus tôt et pas en Coupe du monde”.