Bielsa nomme le joueur de Leeds qui a connu le meilleur match depuis son redémarrage à Blackburn

Date de publication: samedi 4 juillet 2020 6:01

Le patron de Leeds United, Marcelo Bielsa, a nié que leur approche plus directe contre Blackburn était intentionnelle, tout en louant les performances de Barry Douglas et Mateusz Klich.



Leeds s’est incliné de quatre points en tête du championnat après avoir battu Blackburn 3-1 à Ewood Park. Les buts de Patrick Bamford, Kalvin Phillips et Mateusz Klich ont assuré à Leeds le maintien de la première place, même si West Brom, deuxième, gagne son match en main.

Avec cinq matchs à jouer, Leeds se rapproche de son retour tant attendu en Premier League. Cependant, il reste encore des obstacles à surmonter – comme l’a montré leur match contre Blackburn.

L’équipe de Bielsa a dû s’adapter pour s’imposer, et il a déclaré aux journalistes après le match que son équipe n’avait pas prévu d’être aussi directe qu’eux.

«Nous jouons comme toujours, nous n’avons pas vu autant de passes avant de voir la première passe. Peut-être que Cooper a insisté un peu plus avec Bamford pour jouer plus directement, mais quand le match a progressé, nous pourrions commencer l’attaque en déplaçant le ballon et partir pour de longues passes. »

Il y avait plusieurs performances hors concours de la programmation de Leeds, y compris l’homme qui a obtenu son dernier but. Et a demandé si c’était le meilleur match de Mateusz Klich depuis la reprise de la ligue, Bielsa était affirmative.

« Oui. Il a fait un super match aujourd’hui. Il a déséquilibré le match pour nous. Il a déséquilibré toute l’équipe aujourd’hui. »

Bielsa a admis que Blackburn ne s’était pas aligné comme il l’avait prévu, ce qui signifiait qu’il devait adapter sa propre tactique.

«Il est très difficile de savoir quel genre de match nous allions avoir. L’adversaire jouait avec différentes formes.

«Aujourd’hui, ils ont apporté des modifications auxquelles nous ne nous attendions pas. Numéro neuf comme ailier droit. Huit comme ailier gauche. Sept comme attaquant. C’était nouveau pour leur manager aujourd’hui. »

Le deuxième but de Leeds est venu d’un coup franc de Kalvin Phillips, et Bielsa était digne du milieu de terrain pour ce moment décisif.

« Kalvin a une très bonne qualité avec le côté de son pied », a déclaré Bielsa. « Il ne s’attendait pas à ce que le but s’y rende également, au poste où le gardien n’était pas là.

« Il pensait qu’il allait tirer comme lors du dernier match, à la gauche du gardien de but. »

Stuart Dallas et Helder Costa étaient des absents notables de l’équipe de Leeds, mais Bielsa espère qu’il les aura disponibles pour leur prochain match, contre Stoke.

«Ils étaient près de jouer aujourd’hui. Nous verrons s’ils peuvent jouer jeudi.

« Je ne pouvais pas penser à [rotating the lineup] parce que je savais qu’il y a deux jours, Dallas et Costa n’étaient pas en mesure de jouer. «

En l’absence de Dallas, Barry Douglas est entré dans le camp à l’arrière gauche. Et Bielsa était satisfait de sa performance « efficace », admettant qu’il aurait eu plus d’opportunités cette saison sans la forme de Dallas.

«En défense, il a fait un bon match, efficace. Nous jouions, il a toujours raison. Même s’il n’attaquait pas beaucoup, il choisissait les bons moments pour attaquer.

« Après que Dallas ait été l’un des joueurs ayant le plus d’impact dans l’équipe, il n’a pas pu obtenir la continuité du jeu. C’est peut-être la raison pour laquelle il n’a pas joué autant qu’il l’imaginait. «