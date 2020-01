Bielsa répond aux critiques de Bamford; parle de pression après l’énorme victoire de Leeds

Date de publication: Mardi 28 janvier 2020 10:24

Le manager de Leeds United, Marcelo Bielsa, a décrit la pression exercée par les joueurs pour obtenir une promotion supérieure à celle exercée par les fans, et a critiqué Patrick Bamford après que l’attaquant ait marqué deux buts lors d’un retour remarquable.

La poussée de promotion du bégaiement des Blancs semblait avoir frappé un autre barrage routier après être entré à la pause deux buts plus bas contre Millwall à Elland Road.

Un retour spectaculaire en deuxième mi-temps avec un but de Pablo Hernandez et un doublé de Bamford a remis la forme de la ligue du club du Yorkshire fermement sur la bonne voie, cependant, la victoire prenant plus d’importance après la défaite de West Brom à Cardiff.

S’exprimant dans son interview d’après-match (via le traducteur Diego Flores) Bielsa a déclaré à propos de son message à mi-temps: «Ce n’est pas ce que j’ai dit qui a provoqué le changement. Peut-être que le match semblait étrange, mais c’est une copie de tous nos matchs (via LeedsLive).

«Beaucoup de chances de faire trois buts, les buts de l’adversaire étaient similaires à ce que nous recevons normalement.

«À la fin du match, c’était inconfortable et pas calme, mais dans les deux mi-temps, nous avons eu beaucoup d’occasions. Nous avons très bien joué en attaque. C’est similaire à la plupart de nos matchs. »

Concernant ce qui a changé pour permettre à Leeds de reprendre le contrôle après la pause, l’Argentin a déclaré: «Plus ouvert en seconde période. C’était plus facile pour nous d’attaquer.

«La forme défensive de l’adversaire, la nécessité de mettre dans cette forme beaucoup d’énergie pour le faire fonctionner et après quelques minutes de match, nous trouvons plus d’espaces.

«Quand l’adversaire a dû attaquer parce qu’il perdait, après les espaces sont encore plus larges.

«La différence entre deux moitiés est donc liée. En seconde période, c’était plus facile lorsque nous jouions dans plus d’espace. »

L’attaquant Bamford a parfois été critiqué cette saison, en partie à cause de son faible taux de conversion devant le but.

Avec deux buts à son actif ce soir, Bielsa était heureux que son leader, ainsi que l’équipe, puissent supporter la pression.

«Je fais toujours le même commentaire. Je suis inquiet lorsque l’attaquant n’est pas en bonne condition pour marquer en un match », a déclaré le patron des Blancs.

«Bamford, à chaque match, a quatre ou cinq chances de marquer.

“La différence, c’est qu’il a marqué deux fois aujourd’hui et sur la pression externe: c’est une revendication des fans aux joueurs – c’est ce qu’on appelle la pression.

“Quand les supporters ne sont pas satisfaits d’un joueur ou de l’équipe en ce moment, mais nous ne ressentons pas cette pression parce que les joueurs sont exigeants, c’est supérieur aux exigences des supporters.”

La nouvelle recrue Ian Poveda était sur le banc des remplaçants mais n’a pas fait ses débuts à cette occasion.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était tenté de jeter le jeune dans le feu de l’action, Bielsa a déclaré: «Je n’ai pas fait de chance car tous nos joueurs méritaient de rester sur le terrain.

“Quand nous perdions, je pensais à Tyler Roberts, mais je n’ai trouvé aucun joueur à décoller.”