Bielsa révèle le plan d’action de Leeds si Kiko Casilla reçoit une suspension

Date de publication: Jeudi 20 février 2020 12:53

Marcelo Bielsa insiste sur le fait que Kiko Casilla continue de s’entraîner normalement, mais insiste sur le fait que Leeds a un plan en place au cas où son numéro 1 serait suspendu à la suite d’une enquête sur de prétendus abus racistes.

L’Espagnol fait l’objet d’un enquête en cours de la FA sur des propos racistes présumés visant le retour de Charlton Loanee Jonathan Leko en septembre, avec un verdict attendu prochainement et au milieu des craintes, Casilla pourrait être condamnée à une interdiction en conséquence.

Le manager de United, cependant, insiste sur le fait que Leeds attendra une décision de la FA avant de porter un jugement, bien que Bielsa insiste sur le fait que la situation doit être réglée après avoir suspendu pendant cinq mois l’ancien ancien du Real Madrid.

«C’est une situation que nous devons résoudre. Il est exact que nous nous adaptons à la façon dont ils décident de résoudre cette situation “, a déclaré Bielsa lors d’une conférence de presse pour avoir un aperçu du match de samedi contre Reading à Elland Road samedi.

Lorsqu’on lui a demandé si Casilla avait été affectée par l’enquête, Bielsa a ajouté: “Je n’ai pas parlé avec lui, mais j’ai observé son comportement et il est tout à fait normal.”

Les Blancs entrent dans le deuxième affrontement du championnat et avec un coussin de trois points au troisième grâce à la victoire confiante de samedi dernier sur Bristol City et le manager de Leeds a confirmé qu’il irait dans le match avec une équipe inchangée et une équipe inchangée pour la journée.

“L’équipe est la même”, avant de demander ce que Leeds ferait si Casilla se voyait interdire dans l’intervalle. “[Illan] Meslier est l’option si Kiko ne joue pas. Dans cette situation ou dans d’autres. Quand il joue, sa direction était à la hauteur de nos attentes. »

Pendant ce temps, Leeds United Loanee Meslier pourrait passer à Elland Road à temps plein – avec deux conditions à franchir pour que l’accord devienne permanent.