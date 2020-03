Bielsa souligne pourquoi Leeds a émergé de son mauvais tronçon

Date de publication: samedi 7 mars 2020 6:12

Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, a révélé la raison pour laquelle Leeds a de nouveau montré la forme qui les verra sûrement maintenant revenir en Premier League la saison prochaine.

Les blancs est entré en conflit à la suite de quatre victoires consécutives en championnat, mais avec les rivaux locaux de Huddersfield en ville, une chute fougueuse était prévue.

Au lieu de cela, Leeds est sorti victorieux 2-0 dans une rencontre relativement confortable, la victoire les catapultant au sommet du championnat après que ses rivaux de promotion, West Brom, n’aient pas gagné à Swansea.

S’exprimant dans son interview d’après-match, Bielsa a déclaré: «C’était un match où nous avons bien défendu. Nous n’avons pas reçu de réelles chances, juste celle de la première mi-temps. En attaque, nous aurions pu marquer un but de plus. Quoi qu’il en soit, l’équipe a très bien réussi l’attaque également. »

Le général de milieu de terrain Kalvin Phillips était absent de l’équipe de la journée, ce qui signifie que le défenseur central Ben White a accédé au rôle avancé.

Concernant l’absence de Phillip, Bielsa a déclaré: “Oui, jusqu’à hier, il avait beaucoup de possibilités de jouer, mais hier, finalement, nous avons décidé de ne pas le jouer.”

[Serious?]

“C’est pas grave. Le dernier match, il avait une limite, mais a bien supporté la douleur. Je me sentais plus mal à l’aise cette semaine, mais j’espère revenir la semaine prochaine. »

Voyez comment toute l’action s’est déroulée à Elland Road via le centre de score TEAMtalk ici.

Sur le travail impressionnant que White a joué dans un rôle inconnu, l’Argentin a ajouté: «S’il joue 10 ou 15 matchs dans cette position, il aura un impact de la même manière qu’il le fait au poste de défenseur central.

«Pour un défenseur central, c’est une très bonne occasion de jouer en tant que milieu de terrain avec possession, et c’est nécessaire.

«Pour un milieu de terrain positionnel, il est nécessaire de jouer comme défenseur central. Ces positions sont proches les unes des autres et un joueur peut jouer dans les deux pendant le jeu. »

L’attaquant Patrick Bamford est entré sur la feuille de match, quelque chose qu’il n’a pas réalisé avec la régularité que beaucoup de fans de Leeds auraient aimé cette saison.

Bielsa était naturellement ravi de son attaquant: «Heureux pour lui. L’avant-centre doit marquer et il n’a pas pu le faire pendant longtemps. Aujourd’hui, il a marqué un but typique d’un avant-centre. Ça va lui être utile. »

En ce qui concerne ce qui a changé pour créer la forme remarquable de Leeds après un patch collant après Noël, Bielsa a souligné leur plus grande efficacité à la fois dans les tiers défensifs et offensifs.

«Je ne réalise pas de différence de performance. Je peux voir une différence d’efficacité », a-t-il déclaré.

«Dans les deux périodes, l’équipe attaquait bien. Il y a des moments où vous vous défendez bien et concédez. Il y a des moments où vous attaquez bien et ne marquez pas. L’équipe en défense et en attaque avait une moyenne similaire sur les deux périodes.

«Maintenant, nous marquons plus facilement et nous avons évité de marquer l’adversaire, mais la performance et le style sont similaires. Ce qui se passe dans les deux boîtes est différent. “