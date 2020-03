“Bien joué avec Barano. La longue séquence de victoires?”

Le milieu de terrain du Pomigliano, Giovanni Grieco, en cette période de rupture forcée avec les mesures désormais connues de prévention sanitaire (Cliquez ici pour les détails), a fait le point sur la grenade à domicile depuis le dernier succès avec barano, le 13e de suite.

Voici ses déclarations, diffusées sur les chaînes officielles du club: “Lors du dernier tour contre les Bianconeri, nous savions que nous étions face à une équipe en forme issue de deux résultats consécutifs utiles; nous avons finalement réussi à la ramener chez nous et nous sommes satisfaits. La longue séquence? Le résultat du travail préparé au cours de la semaine par l’entraîneur et le personnel, et par nous les footballeurs, il y a le plus grand désir de suivre leurs instructions avec dévouement “.