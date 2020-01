Bien que Marcelo Gallardo n’en ait pas tenu compte, Tomás Martínez était ravi de retourner à River

Tomás Martínez, actuel footballeur du Houston Dynamo de la MLS, a rappelé son passage à travers la rivière Marcelo Gallardo et a admis qu’il aimerait revenir à l’avenir pour démontrer ce qu’il ne pouvait pas à l’époque.

“Il y avait pas mal de joueurs devant moi et cela m’a rendu difficile d’avoir des minutes. Je n’aurais jamais aimé quitter River, mais c’est comme ça. J’aurais aimé être vendu comme (Exequiel) Palacios. Mais il n’y a pas de rancune: le club m’a donné le meilleur années de ma vie. Je voudrais revenir pour montrer ce que je n’ai pas pu faute de matches. “

Et dans la même lignée, il a jeté des fleurs sur Gallardo: “Je l’ai remarqué lors de la première formation. Il était déterminé, il n’est pas venu voir ce qui se passait. Il est venu avec beaucoup d’élan et il semblait qu’il allait être un bon entraîneur. Il a une bonne personnalité. marqué et la bonne chose est qu’il vous dit tout dans le visage, soit ce que vous devez améliorer ou ce que vous faites bien. “

“À Houston, tout le monde sait ce qu’est River pour moi, hein. Je commence à regarder les matchs chez moi, où j’ai un appareil à moitié pirate. Philippe Senderos, un Suisse avec qui il s’était lié d’amitié, lui a tant parlé River qui m’a dit qu’un jour il voulait que je l’emmène voir un match au Monumental. Et j’attends toujours qu’il me paie le pari de la finale de la Coupe avec Boca “, a-t-il conclu.

Tomás Martínez a été formé dans les divisions inférieures du fleuve. Il a fait ses débuts en Première Division et a disputé 19 matchs officiels: il a apporté quatre passes décisives. Cependant, mi-2015, Marcelo Gallardo n’en a pas tenu compte et a été prêté à Tenerife (Espagne). Il est ensuite passé par la Défense et la Justice, le Sporting Braga (Portugal), qui lui a versé 1,8 million de dollars pour conserver son laissez-passer, puis a atteint la MLS.