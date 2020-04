Bierhoff et Rummenigge soutiennent que le coronavirus mettra fin au boom des frais de transfert du football

Le directeur de l’équipe nationale allemande, Oliver Bierhoff, a donné son avis sur la façon dont la crise mondiale causée par le coronavirus affectera le football professionnel. Dans une interview avec Gazzetta dello Sport, il a laissé entendre comment les choses allaient changer concernant les transferts et les salaires:

Les prix vont baisser. Jusqu’à présent, les joueurs en voulaient plus. Tout le monde a pensé à des moyens de gagner plus. La cupidité a toujours été le principe le plus élevé. Au final, le système explose.

L’ancien ressortissant allemand souligne qu ‘«on recommencera au plus bas niveau. Les gens seront ravis d’avoir un emploi, ce sera une fortune renouvelée. »

Et il a ajouté qu ‘«il y aura moins d’argent, ce qui affectera les diffuseurs, les sponsors et les fans, qui doivent dépenser leur argent pour d’autres personnes».

La hausse continue des prix va s’arrêter: Rummenigge

Le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, s’attend également à ce que la crise corona pèse sur le marché des transferts:

Cependant, chaque crise implique une chance. Depuis longtemps, les frais de transfert et les salaires ont grimpé en flèche à des niveaux malsains. Le coronavirus et la crise mondiale qui suit vont au moins mettre un terme à cette tendance «plus cher, plus rapide, plus». L’offre et la demande réguleront et équilibreront le marché des transferts.