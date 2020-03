Bierhoff voit un changement de valeurs dans le football en raison du coronavirus

Le directeur sportif de la Fédération allemande de football (DFB), ancien international Oliver Bierhoff, estime que le football professionnel sera plus favorable en raison de la pandémie de coronavirus et apprécie la beauté de ce sport, dans des déclarations à la chaîne RTL / ntv.

28/03/2020 à 13:59

CET

Europa Press

Bierhoff croit en un changement de valeurs et que la vague de solidarité durera dans le football professionnel, même après la fin de la crise des coronavirus. “Je pense qu’il est de plus en plus clair qu’au football, la chose la plus importante est le sport. Que cela se joue, que nous l’apprécions, que la beauté du sport se transmette”, a déclaré l’ancien footballeur de 51 ans.

Pour Bierhoff, les intérêts privés, créés par l’énorme commercialisation et l’omniprésence de la publicité ces dernières années, peuvent diminuer, permettant aux gens de se dire plus souvent: “Nous sommes en crise, nous devons être unis “

Compte tenu de la situation actuelle, l’ancien joueur se souvient de son séjour en Italie, où il faisait partie de plusieurs équipes, parmi eux l’AC Milan. “Naturellement, les prix vont baisser, tout comme les salaires. J’ai déjà vécu quelque chose de similaire en Italie. Quand je suis arrivé en 1991, l’économie était en pleine croissance. Il y avait assez d’argent partout et il a été dépensé”, a expliqué l’ancien joueur de l’Udinese.

“Et à un moment donné, les étranges manœuvres sont arrivées, on a soudainement découvert que l’argent noir circulait même dans les petits clubs”, a ajouté le directeur de la DFB. “L’économie s’est effondrée et il y a eu beaucoup de scandales. Les clubs ont réduit les salaires de 50%. Et cela a fonctionné.” Rappelle Bierhoff.