Big Midweek: Chelsea v Arsenal, Martial, Liverpool, Howe

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 6:23

Match à regarder: Chelsea v Arsenal

Ah, le David Luiz Derby. Le derby William Gallas. Le derby Ashley Cole. Le derby Petr Cech. Et comment chaque camp pourrait faire avec une dose de trois quarts de ces joueurs cette semaine. Au lieu de cela, nous n’avons que Luiz, montrant aux Blues exactement ce qui leur manque: la comédie.

C’est un match entre deux équipes pas tout à fait dirigées par deux managers pas tout à fait avec même pas une saison de gestion de Premier League entre eux. Les deux sont exagérément incohérents et les deux sont sur une même forme, luttant pour des buts (les deux ont marqué six lors de leurs cinq derniers matchs) et luttant pour ce sentiment insaisissable d’invincibilité. «Travaux en cours» est la phrase polie.

La chose intrigante à propos de cet ensemble de matchs en milieu de semaine est que nous avons vu toutes ces batailles il y a moins d’un mois, bien que cette fois, nous ne verrons probablement pas Frank Lampard commettre l’erreur bizarre de jouer à cinq. La tentation sera sûrement de laisser tomber Mason Mount, qui n’a pas marqué et qui ne ressemblait pas vraiment à un score lors des huit derniers matchs de Chelsea, avec Ross Barkley et Mateo Kovacic des options raisonnables pour ce troisième milieu de terrain.

Pendant ce temps, il y aurait certainement lieu pour Arsenal de tester les cinq premiers arrière du mandat d’Arteta après avoir vu les Bleus lutter contre cette formation à Newcastle, mais en réalité, ce côté d’Arsenal n’est pas équipé pour réussir un braquage basé sur un bus. Il est beaucoup plus probable qu’ils chercheront ces mêmes combinaisons rapides et à gauche qui ont apporté de la joie contre Sheffield United avant que le manque de résolution habituel ne les fasse perdre la troisième avance des cinq matches de Premier League d’Arteta en charge.

Ce match offrira probablement un contraste frappant avec la performance que nous avons vue de Liverpool dimanche, bien que Lampard et Arteta puissent faire valoir qu’ils ont eu des mains assez pourries; personne ne se serait attendu à ce que le titre soit contesté de manière réaliste ou raisonnable. Mais la défaite à Newcastle a probablement fait de ce match une victoire incontournable pour Lampard, qui tentera désespérément de conserver le coussin de cinq points à la cinquième place qu’il mérite à peine (il se battrait probablement pour la sixième place dans toute autre saison).

Quant à Arteta, il ferait probablement un nul en ce moment, à condition que le retour et non la capitulation soit le leur.

Joueur à surveiller: Anthony Martial

Les huit derniers buts d’Anthony Martial pour Manchester United ont tous été marqués lors de matches où Marcus Rashford a également marqué. C’est une statistique assez convaincante alors que Manchester United se prépare pendant des semaines et peut-être des mois sans Rashford. Remise des pénalités, Martial n’a pas marqué dans un match sans Rashford depuis près d’un an. Les faits suggèrent que sans son partenaire presque en grève, le Français est à peu près un passager. “C’est pourquoi il n’est pas assez bon pour United”, a déclaré Roy Keane après une absence contre Liverpool.

Martial doit se moquer de ces statistiques dans les prochains jeux ou faire face au ridicule d’être bombardé pour un attaquant prêté. Le premier est Burnley mercredi et les présages sont bons: Martial a marqué dans chacun de ses trois matchs contre les Clarets. Et il y a deux ans, il a même réussi à marquer le seul but d’une victoire 1-0 avec Rashford largement confiné au banc. Martial prendrait sûrement une quasi-répétition de ce scénario mercredi. Il est temps pour Robin de prouver qu’il peut prospérer sans Batman.

Équipe à surveiller: Liverpool

Parce que c’est jeudi et ce n’est même pas Noël. Quel régal. Sérieusement, Liverpool pourrait être notre équipe à surveiller chaque week-end et chaque mi-semaine, car ils sont vraiment incroyablement bons. Et jeudi soir, ils affronteront une équipe de loups qui les a battus il y a un peu plus d’un an à Molineux, bien que Liverpool puisse commencer avec aucun de ces XI à leur retour jeudi. Nous serions certainement surpris de voir Daniel Sturridge.

Les bookmakers donnent aux Wolves environ une chance sur six de gagner ce match à domicile contre les champions élus, mais cela est probablement généreux pour les Wolves alors que nous nous dirigeons vers un territoire où une défaite à Liverpool nous laisserait complètement déconcertés. Supposons simplement qu’ils vont gagner tous les matchs et établir tous les records d’ici et profitez simplement du spectacle.

Gestionnaire à surveiller: Eddie Howe

Quatre points sur un possible 36, avec l’un des nadirs venant à Brighton à Noël quand ils ont été largement dominés par Graham Potter.

«Ils sont actuellement la pire équipe de Premier League. Sur la côte sud, ils avaient absolument l’air si mauvais. Dans un match qu’ils ne pouvaient pas vraiment se permettre de perdre, ils ne pouvaient même pas tirer sur la cible en seconde mi-temps, »sont les mots que j’ai écrits le 28 décembre. À ce moment-là, je plaidais contre un changement de manager, mais une défaite 4-0 et 3-0 plus tard, Seb Stafford-Bloor écrivait sur ces pages à propos d’un mariage devenu obsolète. Il semble maintenant de plus en plus probable que ce soit la dernière saison de Howe en charge des Cerises; ce qui se passera lors des deux prochains matchs contre Brighton et Aston Villa pourrait décider si cette fin interviendra avant mai.

“Nous devons devenir très internes”, a déclaré Howe cette semaine. «Nous devons utiliser toute la négativité qui nous entoure de manière positive pour montrer que nous nous battons toujours et que nous pouvons le faire.»

Perdez chez vous à Brighton et cette négativité ne fera que s’intensifier. Tout d’abord, Howe doit trouver un moyen d’échapper à un but de ce côté sans Josh King; Callum Wilson a au moins eu son premier tir cadré depuis octobre lors de la défaite 1-0 de samedi face à Norwich. Petits glands et tout ça.

Match européen à surveiller: Napoli v Lazio

“Nous devons faire un peu de réflexion et faire tout ce que nous pouvons pour trouver une solution”, a déclaré Gennaro Gattuso après une nouvelle défaite pour Napoli lors d’une saison désastreuse qui les a fait chuter au 11e rang. Un sanctuaire pourrait prendre la forme de la Coppa Italia, qui est maintenant en quart de finale. Le problème? Ils affrontent la Lazio et la Lazio a remporté ses 13 derniers matchs contre l’opposition italienne. Cela pourrait marquer la fin de Gattuso avant même que son règne n’ait correctement commencé. Branchez-vous sur l’effondrement.



Sarah Winterburn

