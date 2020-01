Biglia, Suso et Piatek: Milan sans escale sur le front des ventes

SONDAGE

Un adieu après l’autre. Après le rachat de Zlatan Ibrahimovic, Milan concentre son attention notamment sur les sorties et a défini hier la transition vers Fenerbahce de Ricardo Rodriguez. Dans la négociation, la volonté de l’ex-Wolfsburg qui voulait Istanbul a eu le dessus et finalement il ira en Turquie, malgré la pression du PSV Eindhoven.

Ce n’est pas le premier au revoir (les départs de Caldara, Reina et Borini sont déjà officiels), ce ne sera pas le dernier. Parce que ces derniers jours, Boban et Maldini se concentreront principalement sur les ventes des joueurs qui ont montré leur intention de changer d’air après la première partie de la saison. Une liste qui comprend certainement le nom de Lucas Biglia, désormais en marge du projet Rossoneri. Six mois après l’expiration du contrat, le réalisateur argentin tentera d’anticiper son transfert dans une équipe capable de lui garantir cet espace dont Milan n’a plus.

Le Suso espagnol part également: en attendant dans les prochaines heures pour comprendre si Rome pourra revenir à une hypothèse concrète (cela dépend de la définition de l’échange Politano-Spinazzola), le joueur à travers son entourage surveille principalement le marché espagnol à la recherche de la bonne offre de quitter un club et un fan qui ne croient plus en lui.

Ensuite, il y a le casse-tête de Piatek, l’attaquant qui est revenu marquer hier en Coupe d’Italie. Un objectif qui facilitera peut-être une sortie que Milan ne prend en considération que purement et simplement pour une offre de pas moins de 28 millions d’euros.

Biglia, Suso et Piatek: ils seront les trois protagonistes du marché hors d’un Milan à partir du 31 janvier avec l’objectif clair de conclure ce mois de janvier avec un nombre d’engagement plus mince. Malgré l’arrivée d’Ibrahimovic.

Il tient un kiosque à journaux à Sant’Agostino, à Pistoia. Son nom est Paolo Bonacchi, il est fan de Lazio. En juillet, lors de la campagne shopping, en passant, j’ai répété: “Attention à la Lazio”. Il avait l’air incrédule, il pensait que je plaisantais. Il n’en a pas été ainsi pour diverses raisons. L’équipe était la même, …