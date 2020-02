Bilan des matchs et temps forts (Quarts de finale de la Copa de la Reina): Athletic Bilbao 2 – 1 CD Tacón

David Aznar a pris la Copa de la Reina très au sérieux, y voyant une chance de gagner de l’argenterie dans une saison où le titre de champion était toujours un fantasme. En conséquence, il a tourné contre Levante et a joué l’un de ses onze plus forts contre l’Athletic Bilbao: Sara Ezquerro (GK); Esther (LB), Ainoa Campo (LCB), Osinachi Ohale (RCB), Babett Peter (RB); Lorena Navarro (LM), Aurélie Kaci (LCM), Thaisa (RCM), Sofia Jakobsson (RM); Kosovare Asllani (LS), Jessica Martínez (RS) (4-4-2).

Première moitié

CD Tacón a commencé le premier semestre fort. Leur progression de balle semblait plus propre que d’habitude grâce à la présence d’Ainao dans la ligne arrière. Sa résistance à la presse et son habileté à passer étaient une excellente base pour les passes de Tacón et, Asllani ayant beaucoup baissé pour aider à l’accumulation, Las Blancas a pu entrer trois fois dans la boîte d’Athletic dans les quinze premières minutes.

Hors ballon, Tacón se précipita dans son bloc moyen 4-4-2 classique. Asllani et Jessica ont travaillé particulièrement dur pour protéger le seul milieu de terrain défensif de l’Athletic, démontrant combien ils voulaient gagner ce match en particulier. Les attaquants de Tacón ont été soutenus avec talent par Kaci et Thaisa, qui ont dérangé les intérieurs d’Athletic.

Pendant la première demi-heure, l’Athletic a à peine menacé dans un jeu de possession plus lent. Ils n’avaient pas la patience de travailler à travers la structure défensive de Tacón et se sont rapidement tournés vers le pompage des passes dans le canal ou vers le direct. Au lieu de cela, ils ont montré des éclairs de leur menace pendant la pause; ils ont cherché à jouer des balles expansives dans l’espace le long des flancs après que leur attaquant a chuté pour recevoir.

À la 31e minute, le bon travail de Tacón a été annulé par une erreur défensive individuelle (j’ai l’impression d’avoir écrit cela dans presque toutes les revues cette saison), quand Ohale a complètement reniflé une autorisation après qu’Ane Fuente n’ait pas réussi à contrôler une balle traversante. Fuente a récupéré la possession et a tiré une faute d’Ainoa dans la boîte.

Garazi Astorkiza s’est converti sur place pour porter l’Athletic Bilbao à 1-0.

Ohale est finalement parti blessé (à la suite de son erreur) et a été remplacé par Daiane, déplaçant Ainoa à l’arrière droit. Malgré le changement de position, Tacón a continué de construire sur sa gauche et, par conséquent, ils ont perdu un certain contrôle sur le match. L’Athletic en a profité et a presque marqué sur un coup franc qui a vu tout le monde manquer le centre éventuel, avant de se placer derrière la ligne défensive de Tacón pour tirer dans un retrait qui a été redirigé juste après le poteau.

Ironiquement, Daiane a déclenché le but du retour lorsqu’elle a joué une féroce diagonale contre Thaisa dans le temps additionnel. La structure défensive de l’Athletic était épouvantable dans ce cas, car ils ont laissé tout leur côté droit complètement sans protection. Sofia a reçu le laissez-passer de Thaisa et a gagné un corner. La livraison a été bonne, mais le gardien de but de l’opposition a libéré Tacón en chargeant sa ligne et en manquant complètement le ballon. Cela a permis à Jessica de contrôler et de se convertir en un filet vide.

Deuxième partie

La fin chaotique de la première mi-temps a saigné dans la seconde, Tacón étant incapable d’instituer l’état de jeu qui les avait vu paraître du côté le plus menaçant dans les trente premières minutes. Une partie de cela était due à la nature brutale du match – les défis étaient rapides et furieux et les physios avaient autant de temps sur le terrain que les joueurs.

L’environnement convenait à Athletic, qui créait des chances dangereuses dans toutes sortes de situations de transition. À la 64e minute, ils ont joué un ballon élevé au-dessus de la ligne de touche droite, suite à une décision bizarre d’Ainoa de suivre sa marque après le milieu de terrain. Alors que la défense de Tacón se rétrécissait pour faire face, le joueur large d’Athletic atteignit facilement la passe et fit un retrait, ce qui provoqua une faute de Daiane sur Erika Vázquez.

Astorkiza ne s’est pas trompée lors de son deuxième essai sur place, plaçant le ballon exactement au même endroit qu’avant.

Le but a déclenché une vague de changements d’Aznar: il a amené Chioma Ubobagu pour Lorena à la 67e minute, Malena Ortíz pour Jessica à la 76e minute et Patri Carballo pour Esther à la 83e minute. Les substitutions ont eu un effet minimal; bien que Tacón ait connu des périodes sporadiques de possession durable, ils n’ont pas réussi à le faire compter.

Le meilleur moment de la moitié de terrain adverse est survenu vers la fin du match, quand Asllani a effectué une remise en jeu vers la ligne de touche droite. Jakobsson a fait irruption dans la passe et a joué en croix avec un coureur en retard. Thaisa a contrôlé la livraison mais a tiré à grande distance du poste à partir d’un angle serré.

Cela a presque empiré pour Tacón à la 90e minute, quand l’Athletic a contre-attaqué sur un mauvais coup franc profond – le remplaçant Oihane Cabornero a placé son tir dans le filet après avoir dribblé devant le gardien de but.

Avec cette défaite, Tacón a été éliminé de la Copa de la Reina. Ils doivent, maintenant, retourner leur concentration sur la ligue et continuer la bonne forme qui les a vu sortir de la zone de relégation et se placer au milieu de la table.

Cliquez ici pour une rediffusion complète du match.