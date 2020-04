Billet de solidarité en Serie C, Infantino: “Cultivons l’espoir”. Et Ghirelli: “Mousquetaires parce que …”

Superbe initiative dans Lega Pro, où quatre sociétés du groupe C de Serie C lancent le “ticket de solidarité”. Catanzaro, Reggina, les marques et vibonese ils ont mis de côté les rivalités footballistiques et se sont rendus sur le terrain avec un objectif commun, pour soutenir leur territoire qui souffre de l’urgence économique et sanitaire liée au Coronavirus.

Une initiative parrainée par la Lega Pro elle-même, qui travaille dur pour unir ses clubs sous la bannière de la solidarité. La collecte de fonds a été lancée sur la plateforme Gofoundme et va soutenir toutes ces familles calabraises mises à l’épreuve par l’urgence actuelle du pays. Les bénéfices, ont indiqué les clubs, seront reversés à la Calabria Food Bank Association, qui fournira de la nourriture à ceux qui en ont le plus besoin.

Satisfait le numéro un des Lega Pro, Francesco Ghirelli, qui a ainsi commenté l’initiative: «Cher Pippo, cher Fabio, cher Floriano, cher Luca, comme quatre mousquetaires que vous avez emmenés sur le terrain en portant les maillots de vos clubs, rivaux sur le terrain, mais unis dans le travail de solidarité pour donner un calcium au Coronavirus. Quand je dis que rien ne sera plus comme avant, vous quatre mousquetaires, vous êtes la démonstration la plus évidente: vous avez balayé la rivalité houleuse entre les clubs et vous avez trouvé, naturellement unis, pour aider le malade “.

Intervient également sur le sujet Président de la FIFA, Gianni Infantinodes origines calabraises: “Quelle belle histoire. La Calabre est une terre de gens avec un grand sens de la solidarité. Un câlin et félicitations aux quatre clubs, qui se souviennent évidemment en même temps de toutes les initiatives bénéfiques que l’on voit de nos jours dans le football italien et dans le monde. Imaginez que je parlais tout à l’heure avec le président de la fédération de Vanuatu. Hier, ils ont été frappés par un cyclone qui a détruit (en plus du fichu virus)…. Eh bien, ceux-ci n’ont presque rien mais ils ont immédiatement mis l’infrastructure de la fédération à la disposition des familles dans le besoin … Peut-être y a-t-il encore de l’espoir de voir un monde meilleur. A nous de le cultiver “, les mots du numéro un du football mondial”.