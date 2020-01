Billy Dodds de la BBC est resté stupéfait par la qualité de deux joueurs du Celtic après la victoire de mercredi – HITC

Le Celtic a remporté une victoire importante à Kilmarnock ce soir.

Pundit Billy Dodds a été fortement impressionné par la qualité du duo celtique Odsonne Edouard et Jeremie Frimpong ce soir, s’adressant à la BBC Scotland (page du match en direct du 22/01, 20:17).

Les hommes de Neil Lennon ont émergé de la rencontre en tant que vainqueurs 3-1 après 90 minutes assez confortables à Rugby Park, conservant leur avance en tête du classement de la Scottish Premiership.

Edouard a ouvert le score, avec Leigh Griffiths et Christopher Jullien en ajoutant deux autres en seconde période.

Frimpong a eu une énorme main dans la préparation de l’effort d’Edouard, dépassant un adversaire de Kilmarnock sur le flanc droit et traversant une balle basse dans la boîte qui a trouvé les pieds du Français.

L’attaquant a montré une capacité magique à terminer à partir de là, marquant son 17e but de la saison.

Dodds a fait l’éloge des deux à la suite, en disant à la BBC Scotland (page du match en direct 22/01, 20:17): «Le rythme, qui lui passe rapidement puis une petite goutte à gauche à l’épaule de Frimpong puis sur son pied droit, s’ouvre à un rythme fulgurant car Hamalainen n’est pas en reste.

“La croix a été tirée, il [Edouard] l’a tué pierre morte et a fini par le traîner à travers les joueurs. Soudain, c’est ouvert, le gardien de but à battre et il montre tellement de sang-froid pour le tirer à travers ses jambes. Allure, qualité pure pour cet ouvreur celtique. »

Frimpong a été une révélation pour les Hoops cette saison et les fans auront été désespérément déçus de le voir s’étirer dans les phases finales du match.

Il y aura maintenant de l’anxiété quant à l’étendue de la blessure du jeune artiste.

Espérons que pour le bien du jeune joueur, les soins médicaux qui lui ont été prodigués étaient plus une précaution que le signe d’une blessure dommageable qui le retient longtemps.

Il a joué son rôle avec son rythme et sa qualité ce soir et comme le note Dodds, sa capacité d’éclairage rapide est une arme sérieuse pour les champions écossais.

Ils voudront qu’il revienne le plus rapidement possible.

