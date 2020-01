Billy Dodds et Pat Bonner de la BBC font l’éloge de la «qualité» et du «passionnant» celtique – HITC

Le Celtic a maintenu son excellent début de 2020 avec une victoire en Premiership écossaise ce soir.

Le Celtic a maintenu son avance de cinq points en tête de la ligue ce soir avec une victoire dominante 3-0 sur St Johnstone à McDiarmid Park.

Il semble que les champions écossais aient fermement mis la défaite du derby de décembre derrière eux, remportant leurs quatre premiers matches après le retour de la pause hivernale de mi-saison.

Une performance étonnante en première mi-temps leur a permis de se précipiter à trois buts d’avance par intervalle, mais en vérité, cela aurait pu être une avance beaucoup plus grande, les Bhoys de Neil Lennon créant autant d’occasions.

Olivier Ntcham, James Forrest et Leigh Griffiths se sont tous retrouvés sur la feuille de match après quelques mouvements et combinaisons d’équipe.

Le Celtic a eu un avantage mortel ce soir qui n’a pas été vu depuis longtemps.

Ce fut une exposition qui a également impressionné l’équipe de la BBC Ecosse.

Pat Bonner, s’exprimant sur Radio Scotland (page du match en direct du 29/01, 19:58 et 20:36), a déclaré à propos de la performance au premier semestre: «C’était un magnifique objectif de Celtic.

«Nous avons parlé de ce jeu de liaison entre Edouard et Griffiths et c’était là en abondance, un joli petit jeu interchangeable pour envoyer Forrest vers la droite et il y avait Ntcham courant au-delà des attaquants pour mettre une tête puissante.

«Le tempo, la netteté, les passes, le mouvement. Tout le monde vole aujourd’hui, tout le monde est à la recherche du ballon et le déplace avec son passage à une touche avec une réelle excitation. Une performance brillante de Celtic jusqu’à présent. “

L’ancien homme des Rangers Billy Dodds n’a pas pu s’empêcher de féliciter l’équipe non plus, en faisant remarquer au diffuseur (page du match en direct du 29/01, 20:17 et 20:26): «St Johnstone est totalement stupéfait. Ce sont des lapins dans les phares, vraiment. Mais vous ne pouvez pas vous éloigner du Celtic; la qualité, les objectifs, le dépassement.

“Je parie que le Celtic ne peut pas croire combien de place ils ont au milieu de terrain. Brown, McGregor, Ntcham trouvent tous de la place car St Johnstone n’a pas les chiffres là-dedans, c’est aussi simple que ça. “

Pour les chasseurs de titres, il s’agira désormais de maintenir leur cohérence dans les matchs à venir.

Ils sont de nouveau sur la route pour les trois prochains matchs contre Hamilton, Motherwell et Clyde et des victoires sont attendues.

Lennon sera un homme heureux ce soir, en voyant des joueurs marginaux de la première partie de la saison comme Greg Taylor et Griffiths jouer des rôles importants.

Avec de nouvelles signatures Patryk Klimala et Ismaila Soro n’ayant pas encore montré leur valeur, les Hoops pourraient être plus menaçants que jamais au cours des prochains mois.

