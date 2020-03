Billy Gilmour attribue une paire de Chelsea qui l’aident à grandir

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 3:37

La sensation de l’adolescence, Billy Gilmour, a promis de prouver qu’il n’était pas seulement venu pour Chelsea.

Le joueur de 18 ans a remporté deux prix d’homme du match en l’espace d’une semaine, dominant à la fois la victoire 2-0 de la FA Cup sur Liverpool et le battement 4-0 d’Everton.

Gilmour a donné le ton à la déroute de Chelsea des Toffees dimanche lors de son premier départ en Premier League, et a ensuite insisté sur le fait qu’il ne faisait que commencer.

“C’est encore un peu surréaliste, de jouer avec les meilleurs joueurs”, a déclaré Gilmour.

“Mais c’est quelque chose dont je rêve, et quand je vais là-bas, je dois montrer que je ne suis pas seulement un passager, je dois être là et faire quelque chose de différent pour garder ma position dans l’équipe.”

«Mais les garçons ont été brillants avec moi, Toni Rudiger a été brillant avec moi, Azpi (Cesar Azpilicueta) a été brillant, ils parlent toujours tout le temps et me donnent beaucoup de confiance dans l’entraînement et les matchs.

“C’est quelque chose dont vous avez toujours besoin en tant que jeune joueur, cette confiance. Si vous n’avez pas cette confiance, vous n’allez pas bien jouer, vous allez être un peu sous pression, être un peu naïf.

«Mais j’ai adoré et les garçons de la première équipe se débrouillent très bien avec les jeunes.»

Frank Lampard a maintenant distribué un record de club pour huit débuts aux produits de l’académie à Stamford Bridge cette saison.

L’attaquant Armando Broja est arrivé en fin de match contre Everton, ce qui signifie que Lampard a dépassé les sept débuts de Ted Drake lors de la saison 1956-1957.

Tino Anjorin était un autre jeune mâle à jouer contre Everton et l’ailier fait partie de ce contingent record de huit hommes.

Mason Mount, Reece James, Marc Guehi, Tariq Lamptey et Ian Maatsen sont les autres à avoir fait leurs débuts en équipe première sous Lampard, tandis que Tammy Abraham et Fikayo Tomori se sont imposés comme des habitués de l’équipe première.

La jeune star des ex-Rangers, Gilmour, reconnaît la confiance de Lampard et son personnel d’entraîneurs aide à faire entrer le jeune talent dans les rangs de Stamford Bridge.

“Je parle tout le temps de la confiance du gaffer, et cela montre à quel point il a confiance dans les jeunes joueurs lorsqu’ils viennent s’entraîner et vous pouvez saisir vos opportunités”, a déclaré Gilmour au site officiel du club de Chelsea.

«Et vous avez vu qu’ils sont arrivés, ils se sont bien débrouillés. Dans l’ensemble, ce fut une bonne performance et un excellent résultat pour Chelsea.

«Le gaffer, Jody (Morris, entraîneur-chef adjoint) et Joe Edwards (entraîneur adjoint) sont tous brillants avec moi.

«J’ai eu Joe et Jody à travers les jeunes, donc ils savent beaucoup de choses sur moi si je passe une bonne ou une mauvaise journée. Il y a donc toujours plein de commentaires et de me dire quoi faire.

«Ils ont été là et l’ont fait, et ont tout fait, donc quand vous sortez jouer c’est aussi une vraie confiance, sachant qu’ils ont cette confiance en vous pour aller jouer ce style de jeu, monter sur le ballon et faites ce que vous êtes bon. “

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a été laissé au crible les décombres d’un premier retour misérable dans l’ancien club de Chelsea, mais a rapidement insisté sur le fait que les Toffees pouvaient toujours se qualifier pour la Ligue Europa.

“Nous pensons que nous pouvons rivaliser pour lutter pour l’Europe pour la saison prochaine”, a déclaré Ancelotti.

«Nous sommes toujours là, mais bien sûr avec ce genre de performance, nous devons l’oublier. Mais je pense que nous pouvons revenir et montrer notre combativité et notre bon football. »

