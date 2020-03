Crédit photo: .

Billy Gilmour est le dernier jeune de Chelsea à émerger cette saison. Il a joué un rôle clé dans ses débuts en Coupe d’Angleterre et ses débuts en Premier League. Dans les deux cas, Chelsea a remporté le match et a blanchi ses adversaires.

Billy Gilmour: le dernier prospect de Chelsea

En regardant les statistiques de but ou d’assistance, vous ne seriez pas en mesure de voir la qualité complète de l’enfant de 18 ans. Il est confiant dans le milieu de terrain, trouvant toujours un homme ouvert avec une passe productive.

Les blessures aux partants normaux de Chelsea au milieu de terrain ont ouvert une position pour Gilmour. N’Golo Kante, Matteo Kovacic et Jorginho étaient tous exclus. Gilmour est intervenu et a parfaitement rempli leurs positions. Avec l’ajout de Hakim Ziyech aux Blues la saison prochaine, ils seront surchargés au milieu de terrain.

Gilmour possède tous les traits nécessaires à son poste; qualité sur le ballon, intelligence footballistique, calme. Il a l’air bien expérimenté au-delà de ses années. En regardant le match, il ne serait pas évident que ce soit ses débuts, il semblait s’intégrer parfaitement.

Les débuts de Billy Gilmour en Premier League

Dans la victoire dominante de Chelsea sur Everton, Gilmour n’a pas enregistré de but ni de passe décisive, mais il était au centre du jeu de Chelsea. Il n’a peut-être pas fourni l’aide pour le premier but de Mason Mount, mais il était au cœur de la préparation.

Le rôle de Gilmour dans l’objectif d’Olivier Giroud était tout aussi important. Dans cette situation, il a reçu une passe, vérifié son épaule et au lieu de jouer une simple balle sur une option latérale, il a divisé deux lignes du milieu de terrain d’Everton, menant au but. Gilmour a de nouveau joué un rôle majeur dans le dernier but du match, jouant le ballon à Willian, qui a ensuite fourni la passe décisive.

Gilmour aurait pu avoir une passe décisive lorsqu’il a franchi la ligne défensive et a joué le ballon à Tino Anjorin, qui a pris trop de temps pour régler le ballon, et l’occasion a été manquée.

À la fin du match, Gilmour avait effectué 74 passes, le plus grand nombre de joueurs sur le terrain.

Avant ce match, on craignait que la crise des blessures ne ruine la fin de la saison de Chelsea, mais à la place, il semble que ces blessures aient été une bénédiction déguisée, ouvrant la voie à l’arrivée du cerveau du football, Billy Gilmour.

Ce qui fut dit

Gilmour

“C’était incroyable”, a déclaré Gilmour après le match. «Un rêve devenu réalité pour faire mes débuts en Premier League. Mais le plus important était d’obtenir les trois points et de continuer à gagner. J’espère que nous pourrons conserver cette bonne forme. »

Lampard

“Avec Billy, j’ai toujours senti que plus il s’entraînait avec nous, mieux il s’améliorait très vite, alors pour moi, quand il jouera, il ira mieux”, a déclaré Lampard.

“Je ne vais pas sauter l’arme parce que ce sont deux performances exceptionnelles, mais quand vous regardez son intelligence et sa réception du ballon, même pour le deuxième but avec la façon dont il pivote sur le ballon, il vérifie toujours son épaule, il joue une passe simple mais il la joue bien et avec le poids parfait et il mettra son pied dedans.

«La confiance en lui aujourd’hui et sa personnalité, ce fut un excellent début. Je ne suis pas trop inquiet pour lui parce que je sais à quoi il ressemble en tant que garçon, il est bon et il saura les bonnes choses et a un grand avenir, j’espère. “

