Binational: Johan Arango a répondu sur les rumeurs de son arrivée dans d’autres clubs à l’étranger | VIDÉO décentralisée

Mis à jour le 15/01/2020 à 21:16

Il a tout précisé. Binational Il a fermé son équipe avec l’un des renforts les plus attendus: Johan Arango. La circulaire colombienne est arrivée au Pérou pour occuper le poste de Donald Millán dans la peinture de Juliaca; Cependant, avant son arrivée, plusieurs rumeurs étaient sur le point de compromettre sa signature.

Et, le nouveau renforcement colombien du “ Poderoso del Sur ” était lié non seulement à Olmedo, mais aussi à Once Caldas, juste au moment où il était annoncé dans les réseaux sociaux du “ Bi ”, augmentant l’incertitude quant à son arrivée ou non. Pour notre pays. Compte tenu de cela, le même joueur a décidé de nier ce qui s’est passé.

«J’avais déjà signé ici, j’avais déjà donné ma parole, alors j’étais lié à cette équipe, lorsque des rumeurs concernant Olmedo en Équateur sont sorties. Cette nouvelle était fausse », a-t-il dit. Arango à Depor, après les entraînements avec Binational.

Binational dans la Copa Libertadores

Johan Arango il a également fait référence aux rivaux qu’il aura Binational pour cette édition de la Copa Libertadores 2020. «Un groupe riche, c’est le football. Qui ne veut pas jouer contre ces équipes, espérons simplement être à la hauteur. Il ne s’agit pas de noms, c’est le jour du match, qui court plus, qui marque plus de buts et qui joue plus », a-t-il déclaré.

Les «Mighty of the South» ont commencé leur présaison à Arequipa, afin que leurs nouveaux joueurs s’adaptent à la hauteur, avant leur voyage à Juliaca, ce qu’Arango considérait comme un avantage dans la compétition internationale. “Nous espérons atteindre Juliaca et nous adapter au mieux et ce sera un point en notre faveur”, a-t-il conclu.

ÉCOUTER LE DÉPORCAST

Écoutez «Quoi de neuf? Le« U »définira les onze qui seront mesurés par rapport à Boca» sur Spreaker.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Fernando Pacheco est revenu pour jouer la phase pré-olympique. (Vidéo: América TV)

PLUS DE NOUVELLES