Binational remporte une victoire historique contre Sao Paulo à Libertadores »

Jeudi 05 mars 2020

Le champion péruvien est revenu de l’arrière et a remporté la victoire 2-1 sur le São Paulo au début du tournoi continental. Une victoire qui coupe une série de 12 matches invaincus des Brésiliens contre les castes incas (9 victoires et 3 nuls) dans ce concours.

Binational a fait ses débuts dans des coupes internationales et a réalisé un triomphe historique contre le géant brésilien, Sao Paulo, à domicile 2-1 pour la phase de groupes de la compétition continentale, qui a eu l’impact qui a été joué à près de 4000 mètres d’altitude.

La visite n’a pas été intimidée par les 3825 mètres de haut et a dominé le match, jusqu’à atteindre le but que l’attaquant Alexandre Pato a converti à 21 ′, battre la résistance d’Alan Fernández et ouvrir le compte à Juliaca.

Cependant, le champion péruvien aux dépens de la poussée a atteint la parité à 50 ′ grâce à Marco Rodriguez qui a profité d’une passe de couleur pour définir la sortie du gardien de but de São Paulo, Luis Volpi et a excité le céleste à aller chercher plus dans le match.

Le retour a été achevé à 77 ′ avec un but du colombien Johan Arango, qui a vulcanisé Volpi avec un tir à 25 mètres pour atteindre une étape dans le monarque inca lors de ses débuts pour Libertadores.

Ce résultat a laissé Binational derrière la Ligue de Quito, qui a vaincu hier un River Plate alternatif en Equateur. Alors que Sao Paulo n’a pas pu égaler ce qui a été réalisé par les autres équipes brésiliennes, qui ont commencé à gagner à cette première date et ont coupé une série de 12 matchs invaincus contre des équipes péruviennes.

