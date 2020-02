Biraghi: “Inter est une empreinte génétique. Ronaldo le Phénomène a toujours été mon idole”

L’extérieur de l’Inter Cristiano Biraghi il s’est exprimé sur le site officiel de Pirelli, sponsor de la société milanaise.

Comment est née votre passion pour le football?

“C’est une sorte d’empreinte génétique que mon père m’a donnée. Ensemble, nous avons vu de nombreux matchs avec l’Inter toujours dans le cœur. Tout le monde dans la famille a applaudi l’Inter.”

Quand as-tu commencé à jouer au football?

“Quand j’étais très jeune, à Brianza, j’ai joué dans le Carugate. Puis je suis allé à Atalanta et tout de suite après à l’équipe de jeunes Inter. Pour moi, c’était le rêve, ma passion qui est devenue réalité”.

Quel était ton joueur préféré?

“Mon idole a toujours été Ronaldo, le phénomène, à mon avis le joueur le plus fort du monde, qui a également joué dans mon équipe. Pour un fan, c’était le meilleur”.

Avez-vous déjà demandé des autographes?

“Après l’entraînement, à Pinetina, je me suis placé à l’extérieur des vestiaires et j’ai attendu l’arrivée des champions. Je garde toujours ceux de Cauet, Djorkaeff et Zanetti”.

Avez-vous déjà suivi votre équipe préférée loin de chez vous?

“Oui, j’ai beaucoup aimé. Il y avait un fort sentiment d’appartenance. J’ai encore le souvenir d’un merveilleux voyage à Florence, qui s’est terminé par une victoire de notre part.”

Quel est le jeu qui vous reste le plus en mémoire?

“J’avais 18 ans et l’Inter de Mourinho avait atteint la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich à Madrid. Je n’oublierai jamais cette émotion, l’attaque de Milito et son exultation à la fin du match. Gagner la Ligue des Champions est la plus grande satisfaction pour chaque fan “.