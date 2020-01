Birmingham a “ accepté l’offre ” pour une étoile de la Ligue 1 très bien cotée

Date de publication: vendredi 17 janvier 2020 11:22

La ville de Birmingham a fait accepter une offre par Peterborough United pour Marcus Maddison, selon des informations.

Le milieu de terrain de 26 ans a gravi les échelons à Newcastle United, mais n’a jamais fait d’apparition senior pour le club de Premier League, se déplaçant à St Johnstone puis à Gateshead en 2013.

C’est après un déménagement à Peterborough en 2014, où il a vraiment commencé à forger sa réputation. Il a marqué 62 buts en 240 apparitions pour Posh, dont beaucoup d’efforts à long terme accrocheurs, avec un talent pour marquer des buts spéciaux.

Il a également été un fournisseur de buts prolifique, enregistrant 92 passes décisives pendant son séjour au club.

Un élément fréquent des colonnes de potins ces dernières années, il semble qu’un transfert jusqu’au championnat soit finalement imminent, bien que les Blues de Pep Clotet soient confrontés à la concurrence pour sa signature.

Le président de Peterborough, Darragh MacAnthony, toujours franc sur Twitter, a fait une mise à jour il y a quatre jours.

“Depuis ce matin, Peterborough a accepté une offre de Charlton Athletic, qui a la permission de discuter des conditions avec le joueur”, il a posté sur Twitter.

“Deux autres clubs de championnat ont soumissionné plusieurs fois pour le joueur et n’ont actuellement pas la permission de parler au joueur.”

MacAnthony avait précédemment suggéré que Peterborough avait rejeté deux offres de Birmingham, mais Football Insider rapporte maintenant qu’il a respecté son évaluation et qu’il est libre de s’entretenir avec le joueur.

La balle semble être dans le camp de Maddison avec qui il choisit de signer, les rapports suggérant que Peterborough est satisfait des frais de transfert offerts par au moins deux clubs de championnat.

Bristol City avait précédemment été lié à un déménagement pour Maddison, mais uniquement dans le cas où l’homme clé Josh Brownhill quitterait le club.

Charlton et Birmingham cherchent à investir dans de nouvelles recrues au milieu de luttes vers le bas du tableau du championnat.

Addicks de Lee Bowyer est 19e et à cinq points de la zone de largage, et cherchera à remplacer le milieu de terrain influent Conor Gallagher après son rappel par le club parent Chelsea, tandis que Birmingham n’est qu’à une place et trois points au-dessus d’eux.