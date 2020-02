bis Agerola, trois absences Santa Maria Assunta

Vous trouverez ci-dessous les décisions prises par le juge territorial des sports, l’avocat Sergio Longhi, concernant les amendes, les disqualifications et les avertissements en vue de la prochaine manche du championnat de Groupe E de première catégorie:

COURSES DU 1/2/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 60,00 LIBERTAS CASALNUOVO propre supporter à la fin du match alors que le DDG se dirigeait vers les vestiaires, adressé des expressions vulgaires et offensantes envers les mêmes et nuisibles au rôle joué

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 26/2/2020

CORVINO MARIO (SAINT-VALENTIN 1975)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR TROIS COURSES RÉELLES

SORRENTINO GIOVANNI (SANTA MARIA ASSUNTA) avec un comportement injuste, incorrect et antisportif, à la fin de la course, il s’est approché menaçant envers le DDG et malgré la notification de la mesure disciplinaire d’expulsion, il a continué à déclamer et l’a tiré pour l’uniforme.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

FRANCESCO RUSSE (AGEROLA)

PUCCI GAETANO (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)

ALFANO SALVATORE (SANTA MARIA ASSUNTA)

IMMOBILIER ANTONIO (SANTA MARIA ASSUNTA)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

SUM VALENTINO (AGEROLA)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

CUOMO ALESSANDRO (AGEROLA)

FLUTE VALERIO (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)

GRENNI DAVIDE (POGGIOMARINO ATHLÉTIQUE)

MARTINELLI VINCENZO (BARRESE F.C.)

LIGUORO DAVIDE (LIBERTAS CASALNUOVO)

VERDE LUCIO (MASSA LUBRENSE)

LANGELLA MARCO (VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO)

COURSES DU 2 / 2/2020

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

RESITO PAOLO (NAPLES EST BARRA)