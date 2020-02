Bitonto abandonne le poker contre Nocerina, le super Patierno donne +5 sur Foggia

BITONTO (BA). Poker à Nocerina et je prolonge dans le classement de la Bitonto, qui bat la formation de la Campanie 4-0 le 22e jour de la groupe H de Serie D et prend la tête à 5 heures sur Foggia, qui bat Cerignola et revient deuxième, dépassant Sorrento, battu à domicile par Taranto.

Une autre excellente performance pour le neroverdi, qui ne fait pas beaucoup d’efforts pour vaincre le Molossi des Rossoneri: excellente première mi-temps pour les hommes de Taurino, qui partent forts puis avant la demi-heure scellent déjà le succès avec le double avantage; le jeu redémarre à un rythme plus lent, mais le neroverdi retire immédiatement l’attention et allonge le score, évitant ainsi plus de problèmes. C’est le dix-huitième résultat consécutif pour Bitonto, qui continue de battre des chiffres impressionnants: 50 points au classement, meilleure attaque avec 43 buts marqués, meilleure défense avec seulement 8 buts encaissés. Et le meilleur buteur Kikko Patierno, qui a marqué 19 buts cette saison. Statistiques importantes pour une équipe qui continue de courir et de rêver.

LATTANZIO ET PATIERNO, BIS NEROVERDE

Bitonto immédiatement dangereux au départ: Lattanzio pour Patierno, enfin anticipé par un adversaire. A la 5 ‘, Marsili depuis la droite, une croix au centre pour la tête d’Amelio, qui libère Lattanzio qui sait bien tirer sur le filet, mais le but est annulé pour hors-jeu. Bitonto fait pression contre une Nocerina en difficulté. A 9 ‘Lattanzio tente de l’extérieur, répond le gardien Pizzella, bondit sur le Turitto rivé, conclusion sur le fond. A 24 ‘, le résultat est débloqué: lancement d’Amelio depuis la hauteur du milieu de terrain, tête de Patierno, Lattanzio anticipe la sortie de Pizzella et les dépôts dans la porte non gardée. 1-0 Bitonto et but numéro 4 au championnat de l’attaquant andrien. Bitonto ne s’arrête pas: minute 32, Pierno récupère le ballon dans la file de droite, centre au centre de Biason et splendide coordination de Patierno, qui à la volée met en sac pour le neroverde 2-0. Résultat sur glace. A la fin de la première mi-temps, Bitonto proche du trio: Patierno jette Biason dans la zone à droite, centre au centre, Piarulli tente de prendre la tête, sauf la cloche de défense sur la ligne. C’est 2-0 Bitonto à l’intervalle.

POKER ET ETENDRE AU HAUT

Les neroverdi commencent par des rythmes plus lents: Nocerina essaie avec le centre venimeux de Liurni par la gauche, Turitto est prudent et prévoit que Martinelli est prêt à faire mal au deuxième poteau. Aurino secoue le sien, qui reçoit immédiatement le message. Neroverdi proteste presque à l’heure de jeu: Pierno se casse à droite, Patierno est libre dans la zone, centre au centre pour Lattanzio qui atterrit dans la zone, mais pour l’arbitre c’est une faute en attaque. Coin de Marsili depuis la gauche, Biason essaie de voler depuis le bord de la zone, balle en bas. Patierno exploite une erreur de la défense de la cloche, se coince entre les maillons opposés mais seulement devant Pizzella il tire au-dessus de la barre transversale, également moqué par un malheureux rebond du ballon sur le terrain. A la 70e minute, Bitonto est triomphant: jet de Biason pour Patierno, qui fuit deux adversaires au milieu, lob pour anticiper la sortie de Pizzella et est 3-0, but numéro 19 au championnat. Vacca a fait son entrée pour Biason et l’ancien Turris est immédiatement entré dans la table des buteurs: Patierno l’a libéré dans la surface de réparation à droite, une diagonale de foudre d’une valeur de 4-0. Deuxième maille noir-vert pour Vacca. Le jeu est maintenant fermé. Au cours des dernières minutes, il y a de la place pour Foufouè, Merkaj et Zaccaria. Même le dernier arrivé Bollino fait ses débuts en maillot de neroverde. Bitonto gagne et célèbre. Sorrente accueille Tarente, Foggia bat Cerignola: Bitonto s’étend donc à +5 sur Satanelli, +7 sur Campanie, + 10 surofantini et +12 sur ionique. Bref, le rêve neroverde continue. Et dimanche le premier derby des Pouilles d’une longue série: nous allons à la Murgia, pour défier la Gravina.

Nicolangelo Biscardi