Bitonto-Audace Cerignola, mauvaise nouvelle pour les supporters de Gialloblu

Le super défi entre Bitonto et Audace Cerignola, respectivement premier et quatrième du classement du Groupe H de Serie D, se joueront sans les supporters jaunes et bleus.

Cela a été annoncé par le club de neroverde, qui a rendu compte de la décision des autorités de sécurité publique, qui a interdit l’achat de coupons pour le défi de la “Ville des Oliviers” (dimanche 15h00) à tous les habitants de la province de Foggia. Ci-dessous la note et les détails pour les fans de neroverdi désireux d’assister au match:

Dans la perspective du match Bitonto – Audace Cerignola, prévu le dimanche 16 février, à 15 heures, au stade “Città degli Ulivi” de Bitonto, et valable pour la 24e journée du Groupe H de Serie D, nous vous informons que les autorités publiques la sécurité a imposé une interdiction de voyager pour les fans en visite: aucun coupon ne sera émis pour les résidents de la municipalité de Cerignola et de la province de Foggia, à l’avance et au box-office.

Nous invitons donc les supporters en visite à ne pas se déplacer à Bitonto dimanche, car leur accès au stade ne sera en aucun cas autorisé. De plus, le U.S.D. Bitonto Calcio annonce que, suite à ces décisions de politique publique, il mettra la découverte à la disposition des fans à domicile, à un coût promotionnel de 7 euros, dans le cadre de l’initiative “Passione Neroverde, tous au stade!”.