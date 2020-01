Bitonto, de Sicula Leonzio, précieux renfort pour l’attaque de Neroverde

Coup important du Bitonto, qui achète Sicula Leonzio le farceur offensif Mauro Bollino, un footballeur né en 1994 qui a récolté en première partie de saison un but en 5 apparitions en Groupe C de Serie C.

Ci-dessous, l’annonce officielle du neroverdi, le profil de l’athlète et les premiers mots après son inscription dans son nouveau club:

Le U.S.D. Bitonto Calcio rapporte qu’il a assuré la performance du footballeur de 25 ans Mauro Bollino. Sicilienne, née le 31 décembre 1994, Bollino est le classique numéro 10, tout flair et fantaisie. Il vient de Sicula Leonzio, une équipe militante du championnat de Serie C, dans lequel il a joué l’année dernière. Élevé de football dans la jeunesse de Palerme, l’équipe de sa ville natale, a joué pendant la majeure partie de sa carrière en Serie C, avec plus de 120 apparitions, avec 19 buts et 13 passes décisives.

Après avoir quitté la Sicile, il portait la chemise de Pise et est ensuite arrivé dans les Pouilles, pour porter les chemises, dans l’ordre, de Foggia, Fidelis Andria et Taranto. Au milieu, aussi une parenthèse avec les païens. La saison dernière, il est tombé en Serie D pour rejoindre Bari (10 apparitions et un but), mais sur le marché d’hiver il a quitté le club rouge et blanc pour revenir en Sicile et en Serie C, avec Sicula Leonzio. Après une blessure, brillamment surmontée depuis plus de deux mois, voilà l’aventure à Bitonto.

“Tout s’est passé en une nuit – a déclaré le nouveau joueur noir et vert -. Je réfléchissais à une proposition, puis l’appel de Bitonto est venu et le choix n’a pas été difficile, une nuit a été plus que suffisante. La raison est simple, pour le projet, pour le classement par équipes, pour l’ambition de l’entreprise: c’est pourquoi j’ai décidé de venir donner ma main. Peut-être que Bitonto n’aura pas le blason de grandes places comme Palerme ou Bari, mais c’est une entreprise qui me fascine depuis l’année dernière quand je l’ai affrontée en tant qu’adversaire avec Bari ou que je l’ai souvent rencontrée en retraite d’avant-match, j’ai toujours vu un groupe positif et sain, avec enthousiasme. Tout le monde m’a très bien parlé de cette réalité ».

Bollino est né un milieu offensif, qui aime rester derrière les attaquants et mettre de nombreux ballons de but à la disposition de ses coéquipiers, mais au fil des ans, il a pu s’adapter à plusieurs rôles: de la droite vers l’extérieur dans un trident attaquant le milieu de terrain offensif. Le footballeur a déjà soutenu les premières formations sous les ordres de monsieur Roberto Taurino et avec ses nouveaux coéquipiers.

“Le premier impact avec le groupe a été positif, en plaisantant, il y a de l’enthousiasme et un sourire, mais quand il y a du travail à faire, cela se fait de manière concrète, lourde et sérieuse – conclut Bollino -. Je suis chargé et j’ai hâte de prendre le terrain. Je me sens bien, je me suis remis de tout problème physique, et je répondrai à ceux qui pensent que je suis malade en le montrant quand il est remis en cause sur le rectangle vert ».