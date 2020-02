“Bitonto le plus fort, pour nous la dernière plage du titre. Cerignola vaut le C”

CERIGNOLA (FG). Quatrième place à dix points du leader Bitonto, leAudace Cerignola lors de la dernière manche du championnat, il a levé la tête après les huitièmes de finale du derby contre Foggia. Le Gialloblè après la victoire contre Nardò ne veut plus s’arrêter, mais la prochaine étape est l’une des plus difficiles à affronter, sur le terrain de Patierno et son terrible neroverdi.

PIN JAUNE

En vue de cette nomination, notre rédaction a rejoint le milieu de terrain de Gialloblè Lorenzo Longo: “Jusqu’à présent sur le plan personnel, la saison a été positive, j’espère continuer comme ça, je suis content des buts marqués mais je serais encore plus heureux si l’équipe atteignait l’objectif fixé. L’année dernière, j’ai marqué sept buts, alors qu’il manque encore plusieurs matches, j’ai déjà atteint le même butin mais je ne veux pas m’arrêter et grâce à mes coéquipiers, je peux encore grandir. “

ENTRE ÉLIMINATION ET CHANGEMENT DE LECTEUR

L’histoire du repêchage a clairement influencé la première partie de la saison de l’équipe, puis l’équipe a été correctement soutenue et maintenant la société ne fixe pas de limites: “Le démarrage lent est étroitement lié à l’affaire du repêchage, nous n’avions pas une équipe complète et je me souviens que nous étions trois retraites plus tous les juniors. Je prends ma retraite en début d’année depuis sept ou huit ans, je sais combien il est important de jeter les bases d’une saison, c’est une étape décisive. Feola? Son arrivée a été décisive, elle a apporté des bénéfices et de la sérénité, j’en ai moi-même profité et maintenant dans une position plus avancée je peux avoir un plus grand impact. Puissance? Rien à dire sur lui, c’est un bon entraîneur et je suis sûr qu’il fera une belle carrière, mais il avait besoin d’un coup de pied. “

FOGGIA ARCHIVÉ

Sur le KO contre les cousins ​​Rossoneri et la reprise contre la grenade: «Désolé, nous n’avons pas mieux joué le derby avec Foggia, grâce aussi à nos adversaires qui nous ont mis en difficulté, nous empêchant de faire notre football habituel. Nous sommes venus d’une série de victoires importantes, dans cette période, c’est probablement le seul match où nous avons fait une erreur, peut-être d’un point de vue mental, nous avons payé des droits et ressenti trop de pression. Nardo? Ce n’était pas facile de recommencer, nous avons affronté une équipe en grande forme et il manquait des joueurs importants comme Marotta, Longhi et Rodriguez ».

RACE CLOU

Prochain défi contre Bitonto: «Le KO contre Foggia est maintenant terminé, dans ce match nous n’étions pas dominés mais nos adversaires ont pris le terrain plus concentrés et plus mauvais que nous. Nous sommes conscients que nous sommes une équipe solide pour cette catégorie, et nous serions probablement un bon groupe en C également, mais pour triompher, le groupe a besoin de plus que les simples. Bitonto? Nous affrontons l’équipe la plus forte, leurs chiffres parlent clairement, je connais beaucoup de gars qui jouent dans les rangs neroverdi et je pense que c’est la dernière plage pour nous dans le championnat. Titre? Bien sûr, nous y croyons toujours, notre société est ambitieuse et tant qu’il y a de l’espoir que nous avons l’obligation d’y croire, gagnons-les tous et ensuite nous verrons. “