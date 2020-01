Bjarnason est un nouveau joueur de Brescia

Birkir Bjarnason retourne en Italie. Le milieu de terrain islandais, qui a joué avec Pescara et Sampdoria entre 2012 et 2015, est un nouveau joueur dans le Brescia. Âgé de 32 ans en mai, Bjarnason arrive en Lombardie après une brève expérience avec le maillot d’Al-Arabi, avec lequel il marque un but en 5 apparitions. L’annonce sur le site officiel de Brescia.

Le communiqué de presse

“La société Brescia Calcio annonce avoir signé un accord pour le droit du joueur islandais Birkir Bjarnason aux performances sportives.

Né à Akureyri (Islande) le 27 mai 1988, il a joué pour l’équipe nationale islandaise.

L’accord signé prévoit une durée de 18 mois avec un délai fixé au 30 juin 2021.

Ce matin, le joueur a effectué sa première formation avec ses coéquipiers au Centre sportif Brescia Calcio de Torbole Casaglia “.