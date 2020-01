Bjarnason: «Heureux d’avoir choisi Brescia, nous pouvons nous sauver. On peut faire beaucoup contre Milan »| marché

Nouvel achat de Brescia, le milieu de terrain Birkir Bjarnason se présente lors d’une conférence de presse: “La négociation a commencé il y a quelques jours, je suis très heureux de rentrer en Italie et d’avoir choisi Brescia. Nous pouvons nous sauver, nous avons de bons joueurs et l’équipe joue bien. Je me sens très bien, je suis allé au Qatar et J’ai joué beaucoup de matchs, le dernier le 22 décembre. Je n’ai fait qu’un seul entraînement avant Cagliari, les gars m’aident beaucoup. J’ai joué dans six pays à ce jour, j’ai eu beaucoup d’expériences et vu de nombreuses cultures. Je suis prêt à jouer en Italie, j’ai beaucoup grandi. La culture du football en Italie est belle, tout le monde est aussi passionné qu’en Angleterre. Gastaldello? J’ai joué avec lui à Samp, il m’a aidé pendant ces quelques jours où j’étais ici. Milieu à trois ans? J’ai joué dans tous les rôles, je me sens bien dans la position que j’ai jouée dimanche. J’aime marquer et m’insérer, je ferai de mon mieux. Le football islandais a changé? Nous avons une génération depuis 6-7 ans qui a fait beaucoup pour notre football , nous avons joué aux championnats d’Europe et du monde, nous espérons aider les jeunes qui viendront plus tard. Milan? Maintenant nous devons penser à nous, nous ferons de notre mieux pour conquérir autant de points que possible. Nous devons commencer immédiatement, nous ne voulons pas terminer la saison avec l’obligation de marquer des points. Avec cette équipe, nous pouvons faire beaucoup contre Milan, je le crois. ”