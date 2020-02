“Black out à éviter. Classement des marqueurs?”

Mascolo Gianmarco, attaquant né en 1992 de Palmese et conducteur des Rossoneri au son des buts, il est revenu parler à nos micros, faisant le point sur les dirigeants de la Groupe B de Excellence en Campanie.

Ce sont ses mots, à partir du dernier grand succès, qui est venu 6-2 contre leEclanese, assaisonné par son attelle: «Nous nous sommes certes améliorés du point de vue de la construction, mais nous devons éviter ces 5-10 minutes de panne d’électricité ça arrive un peu trop souvent, peut-être pas dans le cas du dernier match, mais en général c’est certainement un aspect sur lequel il faut grandir “.

Et sur son excellente performance dans la zone de score, qui avec 15 buts au championnat l’a conduit au sommet du tableau des buts, comme Margiotta (Pol. Santa Maria): «Je suis confiant, avec plusieurs matchs consécutifs dans le but, et je veux continuer donc dans le but de toujours faire mieux et de contribuer au succès de Palmese. Gagner la liste des meilleurs buteurs? Avant la saison, je m’étais fixé l’objectif de dépasser 15 buts la saison dernière; terminer le tournoi après avoir marqué le plus serait sans aucun doute une grande satisfaction et un honneur».

Compte tenu du prochain défi de la Sant’Agnello, de retour de 4 victoires lors des 6 dernières, et sur le moment crucial de la saison: “C’est un point clé du championnat, avec le passage en milieu de semaine à la porte et l’affrontement direct avec la Polisportiva Santa Maria, une course à laquelle nous espérons arriver avec cet avantage inchangé. Lors de la prochaine réunion, nous n’aurons pas une vie facile, avec un Saint en forme qui voudra armer le salut. Nous savons également que tout le monde trouve des incitations plus importantes contre les premiers de la classe, mais nous sommes déterminés et désireux de faire la différence “.