Blackpool nomme l’ancien patron des Liverpool U23 Neil Critchley au poste de nouveau manager

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 04 FÉVRIER: Liverpool stand-in manager Neil Critchley regarde avant la FA Cup Fourth Round Replay match entre Liverpool et Shrewsbury Town à Anfield le 4 février 2020 à Liverpool, en Angleterre.

Blackpool a confirmé avoir nommé Neil Critchley comme nouveau manager. Le joueur de 41 ans rejoint Liverpool, où il dirigeait les clubs U23.

Expérience de coaching précédente

Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du pays, il s’agit de la première nomination officielle de Critchley en tant que manager de la première équipe.

Cependant, il a tenu les rênes de Liverpool – dont il fait partie – deux fois cette saison dans des compétitions de coupe nationale. Il a supervisé une défaite 5-0 contre Aston Villa en Coupe de la Ligue en décembre, avant d’organiser une victoire 1-0 contre Shrewsbury Town en FA Cup le mois dernier.

Pendant son séjour à Anfield, il a supervisé le développement d’un certain nombre de produits de l’académie, ayant dirigé les U18 avant son dernier poste.

En conséquence, Blackpool espère que son expérience pourra les guider vers une finition respectable en League One. Les Tangerines sont actuellement 13es en Ligue 1 avec 44 points.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site officiel de Blackpool à propos de son adhésion au club, Critchley a déclaré: «Je suis absolument ravi de rejoindre Blackpool. La confiance et la foi qui m’ont été témoignées par Simon et Ben me donnent un sentiment très spécial à l’intérieur. J’ai hâte de commencer, j’ai vraiment hâte de voir les semaines et les mois à venir, rencontrer les joueurs, travailler sur l’herbe, développer l’équipe et rencontrer certains des supporters.

«Le temps que j’ai passé à Liverpool a été vraiment spécial. J’ai été incroyablement bien soutenu par Alex Inglethorpe, le directeur de l’Académie et tout le personnel. C’est un club de football vraiment spécial et ce sont les gens qui font du club de football l’endroit où il est. Il aurait fallu prendre quelque chose d’aussi spécial, sinon plus, pour que je pense même à partir.

“Mais grâce aux conversations que j’ai eues ici, j’ai eu une très bonne impression des gens, où ils veulent que le Club aille et comment ils veulent qu’il se développe.”

