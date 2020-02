Blackpool part avec Simon Grayson

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 08 FÉVRIER: Blackpool manager Simon Grayson pendant le Sky Bet League One match entre Blackpool et Southend United à Bloomfield Road le 8 février 2020 à Blackpool, en Angleterre. (Photo de Kevin Barnes – CameraSport via .)

Blackpool a confirmé le départ du manager Simon Grayson avec effet immédiat. Les Tangerines sont actuellement 15es de Ligue 1 et ont perdu cinq de leurs six derniers matchs au troisième niveau.

Simon Grayson et Blackpool Part Company

Luttant pour la forme

Ce fut en grande partie une saison de lutte pour Blackpool. Après avoir terminé 10e la saison dernière, ils faisaient partie d’une foule d’équipes qui ont été pressenties pour potentiellement représenter un défi pour les matches de barrage cette saison, en particulier sous la direction d’un manager bien connu pour faire sortir des équipes de cette ligue.

Cependant, cette saison ne s’est pas du tout déroulée comme prévu, et la paille finale a été la défaite hier soir face à Gillingham. Le premier but d’Armand Gnanduillet a donné l’avantage aux hôtes, mais deux buts en trois minutes de la seconde demie de John Akinde et Regan Charles-Cook les avaient sur le pied arrière.

Nathan Delfuenso semblait avoir sauvé un point dans la première minute du temps d’arrêt, mais au fond de la même période, Brandon Hanlan de Gillingham est rentré chez lui pour condamner les Seasiders à une nouvelle défaite.

Ce qui fut dit

Une brève déclaration sur le site Web du club disait: «Le club de football de Blackpool peut confirmer que Simon Grayson a été démis de ses fonctions de directeur de l’équipe première.

«Le club tient à remercier Simon pour ses efforts lors de son retour à Bloomfield Road et lui souhaite bonne chance pour l’avenir.

“Une nouvelle annonce suivra en temps voulu.”

Remplacements potentiels

L’ancien patron de Leeds United et Barnsley, Paul Heckingbottom, est le favori pour le moment. Son dernier rôle est venu du côté écossais d’Hibernian, où il a été limogé en novembre.

Également en lice, l’ancien joueur de Blackpool Ian Evatt, qui est actuellement en tête de la Ligue nationale avec Barrow. On pense qu’Evatt aimerait avoir la chance de gérer le club, mais il ne sait pas s’il quitterait Barrow à un moment aussi important de leur saison miraculeuse.

Photo principale

Intégrer à partir de .