Blackpool signe Wolverhampton Wanderers ailier Connor Ronan en prêt

Dublin, Irlande – 19 novembre 2019; Connor Ronan de République d’Irlande au cours de l’UEFA European U21 Championship Qualifier match entre la République d’Irlande et la Suède au Tallaght Stadium de Tallaght, Dublin. (Photo par Harry Murphy / Sportsfile via .)

Blackpool a recruté l’attaquant des Wolverhampton Wanderers Connor Ronan en prêt pour le reste de la saison. L’ailier arrive en tant que quatrième ajout de Blackpool dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’accord

Ronan arrive en tant que deuxième attaquant de Blackpool au cours des deux derniers jours après que Gary Madine a rejoint le club jeudi. Simon Grayson a pour objectif d’attaquer des renforts dans le but de faire entrer Blackpool dans le championnat.

Ronan est habitué aux pressions de League One après avoir fait 32 apparitions combinées pour Portsmouth et Walsall à ce niveau. La République d’Irlande U21international n’a disputé que 13 matches avec le club parent Wolves.

Ronan apporte du rythme, de la créativité et un sens du but. Simon Grayson vise plus de créativité de son côté pour les goûts de Gary Madine, Joe Nuttall et Armand Gnanduillet.

Les Tangerines ont plongé dans la course à la promotion en quelques semaines et Grayson espère que Ronan pourra avoir l’impact nécessaire pour rapprocher Blackpool des six premiers.

Le dernier prêt de Ronan a été accordé au club slovaque DAC Dunjska Streda.

Le match de Blackpool contre Lincoln pourrait arriver trop tôt pour le joueur des Wolves. Il est susceptible de faire ses débuts contre Tranmere Rovers ou Wycombe Wanderers.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Blackpool à propos de son déménagement, Connor Ronan a déclaré: «J’aime me lancer et essayer de faire bouger les choses. Je vais prendre des risques dans la moitié opposée, essayer de faire quelques passes décisives et de marquer quelques buts. Dans l’ensemble, je veux juste aider l’équipe partout où je peux et essayer d’aider l’équipe à retrouver sa place. »

Le manager Simon Grayson a ajouté: «Connor est un joueur passionnant et le type de joueur qui nous manque cette saison. Beaucoup de gens en disent long sur lui et il a une bonne expérience en Slovaquie, ainsi qu’international pour l’Irlande au niveau des moins de 21 ans. Nous le cherchons à monter sur le ballon, à choisir une passe et à ajouter quelque chose de différent à l’équipe. “

Photo principale

