Blancas White couvre: Barcelone, la maison du trouble

La blessure de Dembélé et les déclarations de Messi contre Abidal ont placé Barcelone dans un scénario compliqué qui célèbre Madrid.

Le chef du journal As ne ment pas lorsqu’il rappelle le Chaos FC de Barcelone. La nouvelle blessure du “signataire” de Dembélé peu de temps après son retour et la dure réponse de Messi à son directeur sportif chez Instagran ont placé Barcelone de Messi dans une crise historique et sans précédent. Fin au moment du “10”?

L’Argentin a explosé. La mauvaise planification, les signatures de joueurs inconnus pour des montants millionnaires et les compteurs déséquilibrés de la rencontre ont fatigué celui de Rosario qui a pris le taureau par des cornes. Le coup de poing de Messi comme Mark le souligne.

Un jour après le passage en demi-finale de la Coupe, une défaite de Barcelone à Bilbao mettrait l’atmosphère dans une situation incontrôlable au Can Barça.

